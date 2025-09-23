Эта диета может замедлить старение мозга: детали о диете, которая помогает сохранить молодость

Учёные всё чаще находят подтверждения тому, что питание напрямую влияет на здоровье мозга. Новое крупное исследование показало: "зелёная" средиземноморская диета, включающая зелёный чай и водное растение манкай, способна замедлить старение мозга и снизить риск когнитивных нарушений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Средиземноморская диета

Как проводилось исследование

Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition и стала частью проекта DIRECT PLUS — одного из самых долгосрочных исследований влияния диеты на мозг. В нём участвовали около 300 человек, которых разделили на три группы:

стандартная "здоровая" диета; классическая средиземноморская диета с ограничением калорий, высоким содержанием овощей и заменой красного мяса на рыбу и птицу; "зелёная" средиземноморская диета — дополнительно обогащённая зелёным чаем и манкаем (научное название — Wolffia globosa) — водным растением семейства рясковых.

Наблюдение длилось 18 месяцев.

Основные выводы

В крови участников измеряли уровень специфических белков, связанных с "возрастом мозга". Чем выше концентрация этих белков, тем быстрее старение.

У тех, кто придерживался "зелёной" версии диеты, уровень таких белков снижался.

Учёные связывают эффект с противовоспалительными молекулами, содержащимися в зелёном чае и манкае.

"Изучение циркулирующих в крови белков позволяет нам видеть, как питание и образ жизни влияют на старение мозга ещё до появления симптомов", — сказала научный сотрудник Анат Меир из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

Почему это важно

Неврологические болезни, включая болезнь Альцгеймера, сопровождаются так называемым "возрастным разрывом": мозг выглядит старше, чем возраст человека по паспорту.

Новые данные показывают, что питание может быть действенным инструментом для замедления этих процессов.

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии. Особенность средиземноморской диеты — преобладание растительной пищи и полезные жиры, она широко известна как один из вариантов здорового питания.



Когнитивными (познавательными) функциями - называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

