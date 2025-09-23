Эта диета может замедлить старение мозга: детали о диете, которая помогает сохранить молодость

Учёные всё чаще находят подтверждения тому, что питание напрямую влияет на здоровье мозга. Новое крупное исследование показало: "зелёная" средиземноморская диета, включающая зелёный чай и водное растение манкай, способна замедлить старение мозга и снизить риск когнитивных нарушений.
Работа опубликована в журнале Clinical Nutrition и стала частью проекта DIRECT PLUS — одного из самых долгосрочных исследований влияния диеты на мозг. В нём участвовали около 300 человек, которых разделили на три группы:
Наблюдение длилось 18 месяцев.
"Изучение циркулирующих в крови белков позволяет нам видеть, как питание и образ жизни влияют на старение мозга ещё до появления симптомов", — сказала научный сотрудник Анат Меир из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.
Неврологические болезни, включая болезнь Альцгеймера, сопровождаются так называемым "возрастным разрывом": мозг выглядит старше, чем возраст человека по паспорту.
Новые данные показывают, что питание может быть действенным инструментом для замедления этих процессов.
Уточнения
Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии. Особенность средиземноморской диеты — преобладание растительной пищи и полезные жиры, она широко известна как один из вариантов здорового питания.
Когнитивными (познавательными) функциями - называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.
