Аллергия под контролем: ученые узнали, как нейтрализовать аллергены за считанные минуты

2:20
Наука

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере нашли способ снизить воздействие аллергенов в помещениях с помощью безопасного ультрафиолетового света. Речь идёт о коротковолновом излучении 222 нм (UV222), которое не проникает глубоко в ткани и считается относительно безопасным для людей.

Аллергия
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

В чём суть открытия

Аллергены — это не живые организмы, а белки с уникальной структурой. Именно поэтому их невозможно "убить", как бактерии или вирусы. Даже если источник аллергена исчезает (например, умирают пылевые клещи), белки могут сохраняться в воздухе и на поверхностях месяцами.

Учёные предложили другой подход: не уничтожать белки, а "разворачивать" их структуру так, чтобы иммунная система перестала их распознавать. В эксперименте УФ-свет изменил форму белков, и антитела перестали связываться с ними.

Как проходил эксперимент

  • В герметичную камеру подавали аэрозоли с аллергенами от пылевых клещей, кошек, плесени и пыльцы.
  • Включали четыре лампы UV222, размещённые на потолке и полу.
  • Через каждые 10 минут брали пробы воздуха.

Результат: уже через 30 минут количество активных аллергенов уменьшилось на 20-25 %.

Чем это отличается от обычного УФ

Классические бактерицидные лампы (254 нм) требуют средств защиты, так как могут повреждать кожу и глаза. УФ-222 действует мягче, но тоже не идеально безопасен — например, возможно образование озона, поэтому время работы должно быть ограничено.

Возможное применение

  • портативные устройства для аллергиков, которые можно включать дома или в гостях;
  • защита работников, контактирующих с животными или растениями (ветклиники, теплицы, фермы);
  • использование в школах, офисах и домах как дополнительная мера против аллергенов.

По данным CDC, аллергией страдает каждый третий житель США. Исследование открывает путь к созданию новых бытовых приборов, которые помогут миллионам людей облегчить жизнь и снизить риск приступов астмы.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra - сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. В разговорной речи может использоваться также наименование "ультрафиолет".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
