Луна и Марс ждут: НАСА объявило о наборе 10 новых астронавтов

В понедельник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о пополнении своего отряда астронавтов десятью специалистами, выбранными из восьми тысяч кандидатов.
Этот шаг предваряет планы агентства по возвращению на Луну и последующей отправке первой пилотируемой миссии на Марс.
По словам исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, группа состоит из шести женщин и четырёх мужчин, представляющих собой "лучших и самых талантливых представителей Америки". Даффи подчеркнул, что именно такие люди необходимы для реализации амбициозных планов космического агентства. Он также выразил уверенность в том, что НАСА, а значит и вся Америка, вернётся на Луну раньше, чем это сделает Китай.
В состав новобранцев вошли:
Примечательно, что этот набор астронавтов стал первым в истории НАСА, где число женщин превышает число мужчин, что демонстрирует стремление агентства к гендерному равенству в освоении космоса, пишет CNN.
