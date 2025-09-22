Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
День без авто: как дождь, зонт и метро изменили взгляд на привычный Петербург
Грибы в соусе и сырная корочка: секрет жюльена, который всегда выигрывает
Скрытая эпидемия: диагноз века поражает миллионы молча, превращая жизнь в отсроченный приговор
Почему Анджелина Джоли назвала США не своей страной? Откровенное признание актрисы
Тёмный морс со светлой душой: напиток, который любят и дети, и взрослые
Лотерейные билеты наступают: скоро их можно будет купить там, где меньше всего ждёшь
Деревянная мебель засияет, как новая: секретный ингредиент из кухни преобразит ваш дом
О чём молчат кошки: питомец видит то, от чего у человека волосы встают дыбом
У соседа всё вянет, а у вас цветёт: растения, которые идеально чувствуют себя на кухне

Луна и Марс ждут: НАСА объявило о наборе 10 новых астронавтов

2:04
Наука

В понедельник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о пополнении своего отряда астронавтов десятью специалистами, выбранными из восьми тысяч кандидатов.

Экспедиция на Марс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Экспедиция на Марс

Миссия выполнима

Этот шаг предваряет планы агентства по возвращению на Луну и последующей отправке первой пилотируемой миссии на Марс.

По словам исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, группа состоит из шести женщин и четырёх мужчин, представляющих собой "лучших и самых талантливых представителей Америки". Даффи подчеркнул, что именно такие люди необходимы для реализации амбициозных планов космического агентства. Он также выразил уверенность в том, что НАСА, а значит и вся Америка, вернётся на Луну раньше, чем это сделает Китай.

Стремление к гендерному равенству

В состав новобранцев вошли:

  • Бен Бейли, опытный инженер-механик из Вирджинии;
  • Лорен Эдгар, специалист в области геологии из штата Вашингтон;
  • Адам Фурманн, инженер-аэрокосмик и офицер ВВС из Вирджинии;
  • Кэмерон Джонс, аэрокосмический инженер и представитель ВВС из Иллинойса;
  • Юрий Кубо, инженер-электрик и программист, бывший сотрудник НАСА и SpaceX;
  • Ребекка Лоулер, бывший военно-морской летчик-испытатель из Техаса;
  • Имельда Дж. Мюллер, офицер военно-морской медицины из Нью-Йорка;
  • Эрин Оверкаш, военно-морской летчик-испытатель из Кентукки;
  • Кэтрин Спайс, инженер-строитель, ранее служившая летчиком-испытателем в морской пехоте, из Калифорнии;
  • Анна Менон, инженер-биомедик, ранее работавшая в SpaceX, из Техаса.

Примечательно, что этот набор астронавтов стал первым в истории НАСА, где число женщин превышает число мужчин, что демонстрирует стремление агентства к гендерному равенству в освоении космоса, пишет CNN.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Самолет длиннее футбольного поля: США готовят ответ китайскому Y-20
Военные новости
Самолет длиннее футбольного поля: США готовят ответ китайскому Y-20
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Последние материалы
Скоро будем вместе выбирать: Маргарита Симоньян раскрыла неожиданный поворот в борьбе с раком
Цветная капуста в пивном кляре звучит странно, но хрустит вкуснее картошки фри
Щи с квашеной капустой: блюдо, без которого Россия теряет вкус дома
Экс-супруг требует от Веры Полозковой 10 миллионов рублей: причина конфликта
Китайский гиперкар рвёт мировые границы: как электрокар переписал книгу рекордов
Поставки под вопросом: чем обернётся для Европы и России удар по нефтепроводу Дружба
Адиев раскрыл главный просчет Крыльев Советов в матче со Спартаком: вот что помешало победить
Непокоренные стереотипы: откройте секреты дружелюбия в недружелюбных городах Европы
Природа нашла способ обойтись без самцов: эти животные размножаются в абсолютном одиночестве
Зимы в России станут теплее, но снега будет больше: как такое возможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.