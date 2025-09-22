Луна и Марс ждут: НАСА объявило о наборе 10 новых астронавтов

Наука

В понедельник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о пополнении своего отряда астронавтов десятью специалистами, выбранными из восьми тысяч кандидатов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Экспедиция на Марс

Миссия выполнима

Этот шаг предваряет планы агентства по возвращению на Луну и последующей отправке первой пилотируемой миссии на Марс.

По словам исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, группа состоит из шести женщин и четырёх мужчин, представляющих собой "лучших и самых талантливых представителей Америки". Даффи подчеркнул, что именно такие люди необходимы для реализации амбициозных планов космического агентства. Он также выразил уверенность в том, что НАСА, а значит и вся Америка, вернётся на Луну раньше, чем это сделает Китай.

Стремление к гендерному равенству

В состав новобранцев вошли:

Бен Бейли , опытный инженер-механик из Вирджинии;

, опытный инженер-механик из Вирджинии; Лорен Эдгар , специалист в области геологии из штата Вашингтон;

, специалист в области геологии из штата Вашингтон; Адам Фурманн , инженер-аэрокосмик и офицер ВВС из Вирджинии;

, инженер-аэрокосмик и офицер ВВС из Вирджинии; Кэмерон Джонс , аэрокосмический инженер и представитель ВВС из Иллинойса;

, аэрокосмический инженер и представитель ВВС из Иллинойса; Юрий Кубо , инженер-электрик и программист, бывший сотрудник НАСА и SpaceX;

, инженер-электрик и программист, бывший сотрудник НАСА и SpaceX; Ребекка Лоулер , бывший военно-морской летчик-испытатель из Техаса;

, бывший военно-морской летчик-испытатель из Техаса; Имельда Дж. Мюллер , офицер военно-морской медицины из Нью-Йорка;

, офицер военно-морской медицины из Нью-Йорка; Эрин Оверкаш , военно-морской летчик-испытатель из Кентукки;

, военно-морской летчик-испытатель из Кентукки; Кэтрин Спайс , инженер-строитель, ранее служившая летчиком-испытателем в морской пехоте, из Калифорнии;

, инженер-строитель, ранее служившая летчиком-испытателем в морской пехоте, из Калифорнии; Анна Менон, инженер-биомедик, ранее работавшая в SpaceX, из Техаса.

Примечательно, что этот набор астронавтов стал первым в истории НАСА, где число женщин превышает число мужчин, что демонстрирует стремление агентства к гендерному равенству в освоении космоса, пишет CNN.