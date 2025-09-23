Геоинженерия или русская рулетка: как желание охладить Землю запускает новые катастрофы

С ростом концентрации CO₂ в атмосфере и ускорением глобального потепления внимание учёных всё чаще обращается к радикальным методам. Один из них — геоинженерия: вмешательство в климатическую систему Земли с целью охладить планету. Но новые исследования показывают, что такие меры могут иметь непредсказуемые и опасные последствия.
Сейчас активно обсуждают два варианта:
Осветление морских облаков (ОМO) - распыление частиц морской соли в низких облаках, чтобы сделать их более отражающими и снизить нагрев океана.
Инжекция стратосферного аэрозоля (ИСА) - выброс сульфатных частиц в верхние слои атмосферы для рассеивания солнечного света.
Оба метода направлены на уменьшение количества энергии, доходящей до поверхности Земли. Но их воздействие на климат различно.
Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре смоделировали влияние облачного осветления на восточную часть Тихого океана. Результат оказался драматичным:
"Использование MCB в субтропической части восточной части Тихого океана значительно снижает амплитуду Эль-Ниньо примерно на 61 %", — отмечают авторы исследования.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на осадки, муссоны и ураганы по всему миру. Их ослабление означает дестабилизацию глобальной погоды.
Осветление облаков делает воздух суше: облака задерживают влагу, уменьшается количество дождей.
Сухие массы воздуха смещаются на запад, нарушая баланс осадков и ветров.
Подъёмы глубинных вод становятся чаще, а океан охлаждается сильнее обычного.
В итоге Эль-Ниньо теряет силу, и весь климатический механизм нарушается.
|Метод
|Механизм
|Влияние на Эль-Ниньо
|Потенциальные риски
|Осветление морских облаков
|Частицы соли в низких облаках
|Снижение амплитуды на 61 %
|Засуха, дестабилизация осадков
|Инжекция аэрозоля
|Сульфаты в стратосфере
|Незначительное воздействие
|Снижение фотосинтеза, кислотные дожди
Ошибка: локальное осветление облаков в восточном Тихом океане.
Последствие: разрушение баланса Эль-Ниньо.
Альтернатива: тестировать геоинженерию в других регионах и сочетать с сокращением выбросов.
Если человечество откажется и от сокращения выбросов, и от геоинженерии, средняя температура Земли продолжит расти, что приведёт к учащению экстремальных погодных явлений. Но быстрые и радикальные меры без учёта последствий могут быть не менее разрушительными.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое снижение температуры
|Непредсказуемые последствия для климата
|Технологическая реализуемость
|Риск засух и изменения ветров
|Возможность выиграть время для перехода на "зелёную" энергетику
|Снижение фотосинтеза, угроза морским экосистемам
Можно ли полностью заменить сокращение выбросов геоинженерией?
Нет. Эти методы не устраняют источник проблемы — CO₂ в атмосфере.
Почему Эль-Ниньо так важен?
Он влияет на распределение осадков, ураганы, сельское хозяйство и доступ к воде на разных континентах.
Есть ли "безопасные" варианты геоинженерии?
На сегодня ни один метод не считается безопасным без долгосрочных исследований.
Миф: геоинженерия — это быстрый и простой выход.
Правда: вмешательство в климат несёт глобальные риски и требует осторожности.
Миф: аэрозольное охлаждение безопаснее.
Правда: оно тоже снижает фотосинтез и может ударить по экосистемам.
Около 70 % кислорода на Земле производят микроскопические водоросли в океане. Блокировка света может угрожать их существованию.
Эффект вулканов, выбрасывающих серу в атмосферу, считается "естественным аналогом" аэрозольной геоинженерии. После извержения Пинатубо в 1991 году температура Земли временно снизилась на ~0,5 °C.
Первые предложения по геоинженерии появились ещё в 1960-х, но до сих пор они остаются на уровне теорий и модельных экспериментов.
История климата Земли показывает, что даже небольшие изменения в распределении солнечного тепла приводили к ледниковым и межледниковым периодам. Сегодня человечество впервые обсуждает возможность искусственно управлять этим процессом. Но опыт прошлых катастрофических ошибок в природе предупреждает: любое вмешательство требует особой осторожности.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.