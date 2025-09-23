Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:11
Наука

С ростом концентрации CO₂ в атмосфере и ускорением глобального потепления внимание учёных всё чаще обращается к радикальным методам. Один из них — геоинженерия: вмешательство в климатическую систему Земли с целью охладить планету. Но новые исследования показывают, что такие меры могут иметь непредсказуемые и опасные последствия.

Цунами с орбиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цунами с орбиты

Как хотят "остудить" Землю

Сейчас активно обсуждают два варианта:

  • Осветление морских облаков (ОМO) - распыление частиц морской соли в низких облаках, чтобы сделать их более отражающими и снизить нагрев океана.

  • Инжекция стратосферного аэрозоля (ИСА) - выброс сульфатных частиц в верхние слои атмосферы для рассеивания солнечного света.

Оба метода направлены на уменьшение количества энергии, доходящей до поверхности Земли. Но их воздействие на климат различно.

Эффект на Эль-Ниньо

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре смоделировали влияние облачного осветления на восточную часть Тихого океана. Результат оказался драматичным:

"Использование MCB в субтропической части восточной части Тихого океана значительно снижает амплитуду Эль-Ниньо примерно на 61 %", — отмечают авторы исследования.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на осадки, муссоны и ураганы по всему миру. Их ослабление означает дестабилизацию глобальной погоды.

Почему это опасно

  • Осветление облаков делает воздух суше: облака задерживают влагу, уменьшается количество дождей.

  • Сухие массы воздуха смещаются на запад, нарушая баланс осадков и ветров.

  • Подъёмы глубинных вод становятся чаще, а океан охлаждается сильнее обычного.

В итоге Эль-Ниньо теряет силу, и весь климатический механизм нарушается.

Сравнение подходов

Метод Механизм Влияние на Эль-Ниньо Потенциальные риски
Осветление морских облаков Частицы соли в низких облаках Снижение амплитуды на 61 % Засуха, дестабилизация осадков
Инжекция аэрозоля Сульфаты в стратосфере Незначительное воздействие Снижение фотосинтеза, кислотные дожди

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: локальное осветление облаков в восточном Тихом океане.
    Последствие: разрушение баланса Эль-Ниньо.
    Альтернатива: тестировать геоинженерию в других регионах и сочетать с сокращением выбросов.

А что если…

Если человечество откажется и от сокращения выбросов, и от геоинженерии, средняя температура Земли продолжит расти, что приведёт к учащению экстремальных погодных явлений. Но быстрые и радикальные меры без учёта последствий могут быть не менее разрушительными.

Плюсы и минусы геоинженерии

Плюсы Минусы
Быстрое снижение температуры Непредсказуемые последствия для климата
Технологическая реализуемость Риск засух и изменения ветров
Возможность выиграть время для перехода на "зелёную" энергетику Снижение фотосинтеза, угроза морским экосистемам

FAQ

Можно ли полностью заменить сокращение выбросов геоинженерией?
Нет. Эти методы не устраняют источник проблемы — CO₂ в атмосфере.

Почему Эль-Ниньо так важен?
Он влияет на распределение осадков, ураганы, сельское хозяйство и доступ к воде на разных континентах.

Есть ли "безопасные" варианты геоинженерии?
На сегодня ни один метод не считается безопасным без долгосрочных исследований.

Мифы и правда

  • Миф: геоинженерия — это быстрый и простой выход.
    Правда: вмешательство в климат несёт глобальные риски и требует осторожности.

  • Миф: аэрозольное охлаждение безопаснее.
    Правда: оно тоже снижает фотосинтез и может ударить по экосистемам.

Три интересных факта

  1. Около 70 % кислорода на Земле производят микроскопические водоросли в океане. Блокировка света может угрожать их существованию.

  2. Эффект вулканов, выбрасывающих серу в атмосферу, считается "естественным аналогом" аэрозольной геоинженерии. После извержения Пинатубо в 1991 году температура Земли временно снизилась на ~0,5 °C.

  3. Первые предложения по геоинженерии появились ещё в 1960-х, но до сих пор они остаются на уровне теорий и модельных экспериментов.

Исторический контекст

История климата Земли показывает, что даже небольшие изменения в распределении солнечного тепла приводили к ледниковым и межледниковым периодам. Сегодня человечество впервые обсуждает возможность искусственно управлять этим процессом. Но опыт прошлых катастрофических ошибок в природе предупреждает: любое вмешательство требует особой осторожности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
