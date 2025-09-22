Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя катастрофа на подходе: главные признаки, что вашей стиральной машине осталось недолго
Мини-огород без земли: крошечные ростки ломают привычный взгляд на еду
Австралийская пещера скрыла существо без глаз: эволюция создаёт жизнь в тьме, где зрение лишние
Шаман отказался от оценок на Интервидении: что ответила Ольга Бузова
Британия сошла с ума? В эпоху тишины электрокаров там субсидируют ревущие V12
Королевский подарок с подвохом: названа реальная цена броши Трампа для королевы Камиллы
Красный двигатель включён: продукты, которые держат сердце в идеальной форме
Цифровой захват: как София Сабо потеряла тысячи подписчиков за поддержку властей
Мышцы растут криво? Вот как избавиться от ассиметрии и дисбаланса

Сильный иммунитет может стать врагом: правда о воспалительных процессах

2:02
Наука

Исследователи из Университета Канзаса, США, выдвинули гипотезу о том, что сильная иммунная система, парадоксальным образом, может представлять угрозу для здоровья из-за риска развития хронического воспаления.

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Клеточная гибель

Результаты их работы опубликованы в журнале eLife. Основное внимание учёные уделили пироптозу — специфической форме программируемой клеточной гибели, при которой иммунные клетки жертвуют собой в процессе борьбы с болезнями.

Ключевую роль в процессе пироптоза играют белки, содержащие домен "складки смерти". Эти белки формируют структуры, напоминающие кристаллы, что приводит к разрушению клетки и высвобождению противоспалительных сигналов. Новое исследование показало, что эти белки способны к спонтанной агрегации, инициируя клеточную гибель даже в отсутствие инфекции.

Такая неконтролируемая реакция может спровоцировать хроническое воспаление низкой интенсивности, которое, в свою очередь, с возрастом увеличивает вероятность развития различных заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера, депрессивные расстройства и старческое слабоумие. В определённых типах иммунных клеток концентрация этих белков достаточно высока, чтобы поддерживать постоянные спонтанные процессы на протяжении всей жизни.

Неконтролируемое самоуничтожение

Учёные объясняют, что иммунные клетки принимают решение о самоуничтожении на основе ограниченной информации, например, о присутствии вирусной ДНК. Понимание этих механизмов открывает перспективы для создания лекарств, предотвращающих неконтролируемую гибель иммунных клеток и снижающих воспаление. Однако важно соблюдать баланс: подавление активности этих белков не должно быть чрезмерным, чтобы не ослабить способность организма бороться с инфекциями, сообщает planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Гладить больше не модно: новые хитрости делают рубашки идеально ровными сами
Остатки утренней кружки спасают рассаду: лайфхак, который обходится почти даром
Наводнение смыло иллюзии: Бали больше не прощает хаотичный туризм
Иван Ургант ошеломил поклонников: вот как изменилась его дочь за 10 лет
Не продали мечту: как Emirates спасла программу A380, проигнорировав 747-8
Фальшивка превращает двигатель в жертву: как масло становится оружием против мотора
Кожа включает режим перезагрузки: гиалуронка и ретинол уходят в тень новой звезды
6 роковых сочетаний: как развести продукты во времени, чтобы сохранить максимум пользы
Жизнь оборвалась внезапно: российский рэпер раскрыл причину смерти двухмесячной дочери
Мимас раскрыл тайну: глобальный океан прячется под ледяной бронёй спутника Сатурна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.