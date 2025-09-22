Сильный иммунитет может стать врагом: правда о воспалительных процессах

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Канзаса, США, выдвинули гипотезу о том, что сильная иммунная система, парадоксальным образом, может представлять угрозу для здоровья из-за риска развития хронического воспаления.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

Клеточная гибель

Результаты их работы опубликованы в журнале eLife. Основное внимание учёные уделили пироптозу — специфической форме программируемой клеточной гибели, при которой иммунные клетки жертвуют собой в процессе борьбы с болезнями.

Ключевую роль в процессе пироптоза играют белки, содержащие домен "складки смерти". Эти белки формируют структуры, напоминающие кристаллы, что приводит к разрушению клетки и высвобождению противоспалительных сигналов. Новое исследование показало, что эти белки способны к спонтанной агрегации, инициируя клеточную гибель даже в отсутствие инфекции.

Такая неконтролируемая реакция может спровоцировать хроническое воспаление низкой интенсивности, которое, в свою очередь, с возрастом увеличивает вероятность развития различных заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера, депрессивные расстройства и старческое слабоумие. В определённых типах иммунных клеток концентрация этих белков достаточно высока, чтобы поддерживать постоянные спонтанные процессы на протяжении всей жизни.

Неконтролируемое самоуничтожение

Учёные объясняют, что иммунные клетки принимают решение о самоуничтожении на основе ограниченной информации, например, о присутствии вирусной ДНК. Понимание этих механизмов открывает перспективы для создания лекарств, предотвращающих неконтролируемую гибель иммунных клеток и снижающих воспаление. Однако важно соблюдать баланс: подавление активности этих белков не должно быть чрезмерным, чтобы не ослабить способность организма бороться с инфекциями, сообщает planet-today.