Загадка 1812 года: это открытие перевернуло представление о причинах гибели армии Наполеона

Учёные провели анализ ДНК из зубов 13 солдат, чьи тела находились в братской могиле наполеоновской армии в Вильнюсе, и обнаружили два вида опасных бактерий.

Фото: Wikipedia by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биологическая лаборатория

Эти микроорганизмы могли стать причиной гибели многих участников военной кампании 1812 года, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание ABC.

Исследователями были выявлены боррелия возвратного тифа (Borrelia recurrentis) и сальмонелла паратифа типа C (Salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются через вшей и других паразитов.

Хотя брюшной тиф не упоминался в исторических источниках о Наполеоновских войнах, исследователи предполагают, что его могли не заметить из-за неспецифичности и разнообразия симптомов.