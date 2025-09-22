Загадка 1812 года: это открытие перевернуло представление о причинах гибели армии Наполеона

Учёные провели анализ ДНК из зубов 13 солдат, чьи тела находились в братской могиле наполеоновской армии в Вильнюсе, и обнаружили два вида опасных бактерий.
Эти микроорганизмы могли стать причиной гибели многих участников военной кампании 1812 года, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание ABC.
Исследователями были выявлены боррелия возвратного тифа (Borrelia recurrentis) и сальмонелла паратифа типа C (Salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются через вшей и других паразитов.
Хотя брюшной тиф не упоминался в исторических источниках о Наполеоновских войнах, исследователи предполагают, что его могли не заметить из-за неспецифичности и разнообразия симптомов.
