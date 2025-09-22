Луна будет казаться огромной? Когда это произойдёт

В этом году нас ждёт ещё три полнолуния, включая суперлуние. Суперлуние — полнолуние, когда Луна находится ближе всего к Земле.
Полнолуния можно наблюдать в октябре, ноябре и декабре
Полнолуние — отличное время для наблюдений за звёздами, хотя яркий свет луны может иногда затруднить видимость менее ярких объектов.
Полнолуние влияет на приливы и отливы, благодаря тому, что Луна притягивает воду в океанах.
Некоторые люди чувствуют, что их настроение или поведение меняется в полнолуние. Это может быть как позитивное, так и негативное влияние.
