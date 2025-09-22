Луна будет казаться огромной? Когда это произойдёт

В этом году нас ждёт ещё три полнолуния, включая суперлуние. Суперлуние — полнолуние, когда Луна находится ближе всего к Земле.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Полнолуния можно наблюдать в октябре, ноябре и декабре

6 октября: Урожайная луна.

5 ноября: Бобровая луна.

4 декабря: Холодная луна.

Полнолуние — отличное время для наблюдений за звёздами, хотя яркий свет луны может иногда затруднить видимость менее ярких объектов.

Полнолуние влияет на приливы и отливы, благодаря тому, что Луна притягивает воду в океанах.

Некоторые люди чувствуют, что их настроение или поведение меняется в полнолуние. Это может быть как позитивное, так и негативное влияние.