Не просто вкус: как любимый цвет раскрывает поколение и его ценности

Профессор маркетинга Сабина Руо и исследователь Роуз К. Бидо выяснили, как ваш любимый цвет может многое рассказать о вашем возрасте.

Отражение эстетика каждого поколения

Например, если вам нравится коричневый, вы, скорее всего, принадлежите к поколению бэби-бумеров. А вот если вы предпочитаете лаймово-зелёный, то с большой вероятностью вы из поколения Z. Миллениалы же, как правило, тянутся к розовому цвету.

Эксперты подчеркивают, что сменяющиеся поколения имеют свои уникальные ценности и визуальные предпочтения, которые могут быть отражены в цветах. Они говорят, что изучение цветовых предпочтений — это не просто вопрос индивидуального вкуса, но и отражение коллективных стремлений и эстетики каждого поколения.

Что выбирают поколения

Например, бэби-бумеры предпочитают нейтральные и пастельные тона, а также "земные" цвета, такие как зеленые, коричневые и ржаво-красные. Миллениалы обожают розовый, который стал символом 2010-х, олицетворяя легкость и вызов традиционным гендерным стереотипам. Поколение Z выбрал насыщенные цвета, такие как жёлтый, фиолетовый и, конечно, лаймово-зелёный, который стал невероятно популярным благодаря Чарли XCX.