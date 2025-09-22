Австралийская пещера скрыла существо без глаз: эволюция создаёт жизнь в тьме, где зрение лишние

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:29
Наука

Под землёй часто скрываются настоящие тайны природы, и одна из них недавно была обнаружена в Западной Австралии. Во время экспедиции исследователи нашли насекомое без глаз — уникальный пример того, как жизнь способна адаптироваться к полной темноте. В пещерах Налларбор уже фиксировались редкие формы подземных животных, но мумифицированная оса с прозрачными крыльями и полностью утраченным зрением стала настоящей сенсацией.

Подземное озеро в пещере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземное озеро в пещере

Мир без света: эволюция меняет облик видов

Открытие принадлежит Джесс Марш, энтомологу и арахнологу из Университета Аделаиды. Ученая изучала сеть пещер протяженностью более десяти километров, когда заметила необычный объект, прикреплённый к стене. Это оказалась оса длиной около двух сантиметров, лишённая глаз.

"Это не похоже на то, что я когда-либо видел", — сказала энтомолог Джесс Марш.

По словам специалистов, подобные мутации связаны с жизнью в условиях вечной темноты. В отсутствие света зрение теряет значение, и организмы начинают развиваться в сторону других адаптаций.

Экосистема остановилась во времени

Удивительно, но вместе с осой в пещере сохранились тысячи тел мелких животных. Пауки, жуки и многоножки будто замерли в момент смерти. Высокая концентрация солей в стенах создала условия, при которых останки не разрушались веками. По сути, учёные получили "капсулу времени", позволяющую заглянуть в прошлое и понять, как выглядела экосистема миллионов лет назад.

А что если

А что если подобные виды насекомых и пауков существуют не только в Австралии, но и в других карстовых районах? Это откроет новую страницу в изучении эволюции — возможно, схожие механизмы адаптации к темноте действуют повсеместно. Такие находки помогут понять, как жизнь приспосабливается к экстремальным условиям, а также дадут ключ к поискам внеземных форм жизни в аналогичных средах, например, в пещерах Марса.

Мифы и правда

  • Миф: все пещеры уже изучены.
    Правда: большая часть подземных экосистем Австралии до сих пор остаётся неизведанной.

  • Миф: под землёй нет сложных форм жизни.
    Правда: обнаруженные пауки и осы показывают высокую степень адаптации.

  • Миф: вмешательство человека не вредит пещерам.
    Правда: строительство и энергетические проекты могут нарушить уникальные экосистемы.

3 интересных факта

  1. В пещерах Налларбор температура остаётся стабильной круглый год — около 20 градусов.
  2. У некоторых пауков из этого региона отсутствует пигментация, они полностью белые.
  3. Пещеры служили укрытием для древних аборигенов, здесь находили следы их стоянок.

Открытие безглазой осы и пауков в пещерах Налларбор подтверждает, что природа умеет удивительно приспосабливаться к самым экстремальным условиям. Эти находки помогают понять механизмы эволюции и формируют новое отношение к сохранению подземных экосистем. Но одновременно они напоминают: любое вмешательство человека, будь то строительство или добыча ресурсов, может разрушить уникальный мир, формировавшийся тысячелетиями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
