Жизнь на грани возможного: водоросли в Арктике активны при -15°C

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Рассматривая под микроскопом образец арктического морского льда, сложно ожидать увидеть что-то необычное. Замороженная вода, осадочные породы, возможно, немного микроорганизмов в анабиозе. Однако более пристальный взгляд открывает удивительные вещи.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Диатомеи

Внутри тончайших ледяных каналов перемещаются одноклеточные водоросли, известные как диатомеи. Учёные, используя микроскопию и ДНК-баркодирование, смогли идентифицировать несколько видов арктических диатомовых водорослей, в основном принадлежащих к роду Navicula.

"Диатомовые водоросли буквально скользят, словно фигуристы на льду, — отмечает Цин Чжан, научный сотрудник Стэнфордского университета и главный автор нового исследования, опубликованного в журнале PNAS. — Интересно, что диатомовые водоросли сохраняют активность до температуры -15 °C".

Это рекордно низкая температура, при которой когда-либо наблюдалось движение эукариотической клетки, то есть клетки, подобной тем, что составляют тела людей, деревьев и грибов.

Как меняется жизнь

Это открытие приоткрывает завесу тайны над скрытым, активным миром, существующим под арктическим льдом, и одновременно ставит важные вопросы о том, как меняется жизнь в связи с исчезновением льда, пишет planrt-today.