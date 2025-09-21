Жизнь на грани возможного: водоросли в Арктике активны при -15°C

Рассматривая под микроскопом образец арктического морского льда, сложно ожидать увидеть что-то необычное. Замороженная вода, осадочные породы, возможно, немного микроорганизмов в анабиозе. Однако более пристальный взгляд открывает удивительные вещи.
Внутри тончайших ледяных каналов перемещаются одноклеточные водоросли, известные как диатомеи. Учёные, используя микроскопию и ДНК-баркодирование, смогли идентифицировать несколько видов арктических диатомовых водорослей, в основном принадлежащих к роду Navicula.
"Диатомовые водоросли буквально скользят, словно фигуристы на льду, — отмечает Цин Чжан, научный сотрудник Стэнфордского университета и главный автор нового исследования, опубликованного в журнале PNAS. — Интересно, что диатомовые водоросли сохраняют активность до температуры -15 °C".
Это рекордно низкая температура, при которой когда-либо наблюдалось движение эукариотической клетки, то есть клетки, подобной тем, что составляют тела людей, деревьев и грибов.
Это открытие приоткрывает завесу тайны над скрытым, активным миром, существующим под арктическим льдом, и одновременно ставит важные вопросы о том, как меняется жизнь в связи с исчезновением льда, пишет planrt-today.
