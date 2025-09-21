Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе

Жизнь на грани возможного: водоросли в Арктике активны при -15°C

1:27
Наука

Рассматривая под микроскопом образец арктического морского льда, сложно ожидать увидеть что-то необычное. Замороженная вода, осадочные породы, возможно, немного микроорганизмов в анабиозе. Однако более пристальный взгляд открывает удивительные вещи.

Арктика
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арктика

Диатомеи

Внутри тончайших ледяных каналов перемещаются одноклеточные водоросли, известные как диатомеи. Учёные, используя микроскопию и ДНК-баркодирование, смогли идентифицировать несколько видов арктических диатомовых водорослей, в основном принадлежащих к роду Navicula.

"Диатомовые водоросли буквально скользят, словно фигуристы на льду, — отмечает Цин Чжан, научный сотрудник Стэнфордского университета и главный автор нового исследования, опубликованного в журнале PNAS. — Интересно, что диатомовые водоросли сохраняют активность до температуры -15 °C".

Это рекордно низкая температура, при которой когда-либо наблюдалось движение эукариотической клетки, то есть клетки, подобной тем, что составляют тела людей, деревьев и грибов.

Как меняется жизнь

Это открытие приоткрывает завесу тайны над скрытым, активным миром, существующим под арктическим льдом, и одновременно ставит важные вопросы о том, как меняется жизнь в связи с исчезновением льда, пишет planrt-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.