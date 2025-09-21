Снег нагрянет раньше, чем вы думаете: сентябрь с сюрпризами от Бернварда

Жителям регионов Центральной России и Поволжья следует быть готовыми к вероятному наступлению заморозков и выпадению первого снега.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заморзки в огороде

По прогнозам метеоролога Евгения Тишковца, уже в конце сентября, ориентировочно 27 и 28 числа, в этих областях могут появиться первые признаки зимы в виде осадков.

Циклон "Бернвард"

Как он сообщил в своем Telegram-канале, изменения в погодных условиях начнутся уже с 23 сентября. Причиной резкой смены сезона станет североатлантический циклон под названием "Бернвард". Холодный фронт, связанный с этим циклоном, достигнет центральных областей России, в том числе и Москвы.

Аномальное сочетание холода и обильных дождей

Начиная с 24 сентября, дневная температура воздуха не будет подниматься выше 13 градусов Цельсия, что будет свидетельствовать о начале метеорологической осени. Аномальное сочетание влажного воздуха и холодных ветров с севера, возможно, станет причиной обильных дождей, переходящих в мокрый снег 27-28 сентября, согласно АБН24.