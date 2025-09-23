Город, где барометр важнее часов: жизнь под властью урагана в 80 м/с

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На далёком севере Чукотки природа хранит одно из самых грозных испытаний для человека — южак. Этот ветер, разгоняющийся до 80 метров в секунду, способен в считанные секунды превратить город в поле боя со стихией. Жители Певека, самого северного города России, привыкли жить под угрозой урагана, но привыкание здесь не спасает — каждый порыв может стать последним.

Южак — смертоносный ветер Чукотки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Южак — смертоносный ветер Чукотки

Легенда о "Пахучей горе"

Суровая слава места уходит корнями в древность. Чукчи верили, что духи разгневались после битвы с юкагирами, чьи тела так и остались непогребёнными у подножия горы. Жаркое лето принесло смрад, и с тех пор эту вершину стали звать Пахучей. Считалось, что злые духи насылали карликов-рэккенов, приносящих болезни и беды. С тех пор гора стала символом проклятия.

Воздушный поток-бульдозер

Когда в 30-е годы XX века Певек превратился в важный порт Северного морского пути, люди быстро ощутили на себе мощь местных ветров. Потоки воздуха зарождаются в ледяных горах, а, спускаясь вниз, ускоряются до ураганной силы. В бухте они обрушиваются на город с такой яростью, что ломают столбы, срывают крыши и уносят мотосани вместе с топливными бочками.

Ослепительные снежные вихри и ледяные иглы действуют как гигантский напильник: срезают всё незакреплённое, а на пути человека превращают его в беспомощную щепку.

Жизнь под прицелом ветра

В Певеке барометр — такой же важный предмет в доме, как хлеб и соль. Падение давления предупреждает: скоро ударит южак. В этот момент работа останавливается, дети остаются дома или в школе, а улицы вымирают. Чтобы школьники добрались до дома, их выстраивают в цепь: старшие защищают младших, а самые опытные держат строй с краёв.

Тем, кому приходится выйти на улицу, приходится передвигаться перебежками от укрытия к укрытию. В любой момент они могут рассчитывать на приют в чужом доме — здесь это правило жизни. Но порой стихия не оставляет шанса даже самым осторожным.

Сравнение природных ветров

Явление Регион Средняя скорость Опасность
Южак Чукотка, Певек до 80 м/с Уносит людей, технику, разрушает здания
Фён Альпы до 30 м/с Сильное потепление и сход лавин
Бора Адриатика, Черноморское побережье до 50 м/с Обрушивает крыши, переворачивает суда
Тайфун Восточная Азия до 70 м/с Штормы, затопления, массовые разрушения

Советы шаг за шагом: как пережить южак

  1. Всегда проверять барометр утром и вечером.

  2. Держать дома запас еды и топлива на несколько дней.

  3. Закреплять вещи на улице и во дворе.

  4. Во время урагана оставаться в помещении, избегая окон.

  5. Детей выводить только организованными группами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выходить на улицу в одиночку.

  • Последствие: риск потерять ориентацию и быть унесённым в тундру.

  • Альтернатива: передвигаться только группой или ждать стихии дома.

  • Ошибка: оставлять лёгкие предметы во дворе.

  • Последствие: они могут стать смертельным снарядом.

  • Альтернатива: убирать всё в дом или сарай.

  • Ошибка: игнорировать барометр.

  • Последствие: ураган застанет врасплох.

  • Альтернатива: следить за изменением давления ежедневно.

А что если южак не утихнет

Стихия может бушевать неделями, изолируя город от внешнего мира. В этот период доставка грузов прекращается, а люди полагаются лишь на запасы. Для Певека это всегда испытание на выносливость и солидарность.

Плюсы и минусы жизни в Певеке

Плюсы Минусы
Северный морской путь — стратегическая роль Постоянная угроза южака
Богатые месторождения олова и золота Изоляция и суровый климат
Красота арктических пейзажей Ежегодные жертвы ветра

FAQ

Почему южак возникает именно в Чаунской губе?
Потоки воздуха формируются из-за особого рельефа: горы образуют котловину, ускоряя ветер.

Можно ли предсказать силу урагана?
Точно — нет, но падение давления и облака над Пахучей горой всегда предвестники.

Что делать туристам?
Лучше приезжать летом и только с опытными гидами. В случае предупреждения — немедленно искать укрытие.

Мифы и правда

  • Миф: южак — обычный северный ветер.

  • Правда: его сила уникальна, в других местах такое явление не встречается.

  • Миф: город можно защитить бетонными стенами.

  • Правда: даже массивные конструкции не всегда выдерживают натиск.

  • Миф: современные технологии полностью решают проблему.

  • Правда: предсказать и остановить южак невозможно, можно лишь адаптироваться.

3 интересных факта

  1. Скорость южака выше, чем у многих ураганов Атлантики.

  2. В Певеке есть "ветровые улицы", по которым люди почти не ходят из-за частых порывов.

  3. Местные дети с малых лет умеют читать барометр лучше взрослых.

Исторический контекст

  • В 30-х годах Певек стал портом, после чего значение южака возросло.

  • В советское время город строили так, чтобы кварталы защищались специальными "ветровыми стенами".

  • Ежегодно в отчётах фиксируются жертвы стихии, подтверждая: южак — это не миф, а реальная угроза.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
