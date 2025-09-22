Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Садоводы держали это в секрете: обычные отходы табака превращаются в мощное оружие против вредителей
Морские ворота Порту: как Матозиньюш стал раем для гурманов и любителей солнца
Битва с раком выходит на новый уровень: вакцина готова изменить судьбы тысяч людей
У Арсения — юбилей: Яна Рудковская показала кадры патриотического завтрака с сыном в особый день
Кардио, сила и гибкость в одной неделе: универсальная формула для тех, кто всегда всё откладывал
Подержанный рынок взорвался спросом: эти модели уходят с площадок за день без торга
Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты
До салатов и шампанского — всего 100 дней: стратегия минус на весах без нервов и срывов

Киты замолчали, но не потому что стесняются: океан готовит худший сюрприз

0:31
Наука

Океан всегда был местом, где звуки рождают ощущение бескрайней жизни: шум волн, крики птиц и протяжные песни китов. Но в последние годы исследователи отмечают тревожную тишину. Звуковой фон морских глубин изменился: киты всё реже исполняют свои знаменитые мелодии, а кое-где они вовсе перешли в режим молчания. Для науки это не просто любопытное наблюдение — это явный сигнал беды.

Горбатый кит в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горбатый кит в океане

Ученые десятилетиями фиксировали киты через гидрофоны: брачные песни, сигналы для ориентации, призывные "разговоры" с соплеменниками. Сегодня их записи становятся редкостью. Часть исследователей уверена, что такая тишина связана с ухудшением состояния животных. Океан перестал быть безопасной средой: корма меньше, воды теплее, токсинов больше. Киты реагируют молчанием, словно их голоса заглушены болезнью и голодом.

"Это все равно что музицировать, когда ты умираешь от голода", — сказал соавтор исследования Джон Райан.

Почему киты замолкают

Главная версия специалистов проста: морские гиганты лишаются привычной пищи. Планктон и мелкая рыба, составляющая основу их рациона, исчезают в результате климатических изменений и резких сдвигов в экосистеме. Одновременно в океане растут колонии ядовитых водорослей, выделяющих токсины. Киты, поглощая зараженный корм, получают сильное отравление, которое ослабляет организм и влияет даже на их поведение.

"Тепловые пузыри" — ловушка для жизни

Океанские воды нагреваются неравномерно. С начала 2010-х ученые стали фиксировать гигантские "тепловые пузыри" — зоны перегретой воды размером сотни километров. Первая такая аномалия появилась у берегов Северной Америки в 2013 году и держалась почти три года. Внутри температура была выше нормы на 2-3 °C, что оказалось губительным для многих видов.

Подобные явления разрушали пищевые цепочки: исчезала рыба, умирали морские птицы, а киты оставались без еды. Позже аномалии стали повторяться и в других регионах, включая Южное полушарие. Ученые связывают их с изменением климата, антициклонами и особенностями течений. Но что хуже всего — эти пузыри влияют и на атмосферу, усиливая засухи и создавая порочный круг.

Сравнение: нормальный океан и "пузырь"

Параметр Нормальные условия В условиях "теплового пузыря"
Температура воды +12…+14 °C +15…+17 °C
Продолжительность Кратковременные колебания До нескольких лет
Кормовая база китов Стабильная Сокращается в разы
Состояние экосистемы Баланс видов Массовая гибель рыб и птиц

Советы шаг за шагом: что может сделать человек

  1. Сократить выбросы парниковых газов — переходить на электромобили, возобновляемые источники энергии.

  2. Отказаться от одноразового пластика — он вредит планктону и рыбе, которыми питаются киты.

  3. Поддерживать экологические фонды и программы мониторинга морей.

  4. Следить за потреблением морепродуктов: выбирать устойчивые рыболовные практики, указанные на упаковке.

  5. Поддерживать инициативы по снижению промышленных выбросов, влияющих на кислотность океана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрасывать бытовой пластик в море.

  • Последствие: гибель планктона и отравление цепочек питания.

  • Альтернатива: использовать биоразлагаемую упаковку.

  • Ошибка: рост индустриальных выбросов без контроля.

  • Последствие: усиление "тепловых пузырей".

  • Альтернатива: внедрение фильтрации и переход на возобновляемую энергетику.

  • Ошибка: игнорировать климатические изменения.

  • Последствие: молчание китов и разрушение экосистем.

  • Альтернатива: международные соглашения о защите океана.

А что если тишина станет нормой

Если песни китов исчезнут окончательно, это изменит не только биологию, но и культуру человека. Эти звуки вдохновляли музыкантов, художников, писателей. Но главное — без китовых сигналов нарушится их социальная структура и брачные ритуалы. Это приведет к падению численности популяций и угрозе полного вымирания отдельных видов.

Плюсы и минусы глобальных реформ

Меры Плюсы Минусы
Снижение промышленных выбросов Улучшение климата, шанс для экосистем Экономические затраты
Отказ от пластика Чистые воды, меньше токсинов Удорожание упаковки
Мониторинг океанов Своевременные прогнозы катастроф Высокая стоимость оборудования

FAQ

Почему киты перестали петь?
Из-за нехватки пищи, отравления токсинами и стресса от климатических изменений.

Что такое "тепловые пузыри"?
Это гигантские зоны перегретой воды, сохраняющиеся годами и нарушающие баланс экосистем.

Можно ли помочь китам?
Напрямую нет, но человечество способно снизить климатические риски, которые губят океан.

Мифы и правда

  • Миф: тишина китов — временное явление.

  • Правда: исследования показывают, что молчание связано с ухудшением их состояния.

  • Миф: "тепловые пузыри" не опасны для крупных животных.

  • Правда: они уничтожают кормовую базу, от которой зависят киты.

  • Миф: один регион страдает больше других.

  • Правда: аномалии фиксируются и в Северном, и в Южном полушарии.

Интересные факты

  1. Китовые песни могут распространяться на расстояние до 1000 километров.

  2. В 1970-х записи песен горбатых китов использовались NASA как символ Земли в космосе.

  3. Некоторые киты способны менять мелодии, словно композиторы, адаптируя их под новую "моду" в стае.

Исторический контекст

  • 1970-е: активная охота почти уничтожила популяции китов, их численность сократилась в 3-4 раза.

  • 1986 год: введен международный мораторий на промышленный китобойный промысел.

  • 2013 год: впервые зафиксирован гигантский "тепловой пузырь" у берегов Северной Америки.

  • 2021 год: аналогичная аномалия замечена в Южном полушарии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты
До салатов и шампанского — всего 100 дней: стратегия минус на весах без нервов и срывов
Собачья любовь против кошачьего снисхождения: наука вынесла окончательный вердикт
Не все так плохо: как избежать разочарования на зимнем побережье Амальфи
Один анализ, тысячи ответов: насколько точны прогнозы врачей с помощью ИИ
Красота на крыльце или головная боль в саду: вся правда о магазинных хризантемах
Анализы сияют — беременность молчит: что делать при идиопатическом бесплодии
Парацетамол опасен? Мария Погребняк не знает кому верить — Трампу или врачам
Гости будут умолять дать рецепт: простой трюк сделает вашу запеканку незабываемой
Секрет экономных водителей раскрыт: но есть одна опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.