Закулисная хитрость фермеров: как новая разработка превращает опасные отработки масла в источник прибыли

2:37
Наука

Студенты Приморского государственного аграрно-технологического университета создали установку, которая позволяет восстанавливать отработанные технические масла и использовать их повторно.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Старые методы регенерации: дорого и небезопасно

По данным Минобрнауки РФ, новинка может стать особенно полезной в сельской местности, где фермеры зачастую сталкиваются с проблемой утилизации отходов сельхозтехники.

До сих пор малые хозяйства в Приморье решали этот вопрос "на коленке" — сжигая масла или фильтруя их примитивными способами. Традиционные же промышленные методы, вроде вакуумной дистилляции или кислотно-щелочной очистки, слишком дороги и требуют агрессивных реагентов.

Разработка студентов основана на многоступенчатой физико-механической обработке.

Она включает:

  • сепарацию и фильтрацию для удаления воды и твёрдых частиц,
  • испарительно-конденсационный модуль, позволяющий извлечь основную фракцию базового масла,
  • удаление лёгких фракций и паров воды.

Эта технология обеспечивает качество восстановленного продукта, достаточное для повторного использования. Конструкция установки уже защищена патентом.

"Наша цель — предложить доступное по цене и качеству решение проблемы обращения с нефтепродуктами в аграрном секторе. Установка позволяет многократно увеличить жизненный цикл смазочных материалов", — отметил руководитель проекта, доцент Александр Редкокашин.

Экономия и экология

"Наша цель — предложить доступное по цене и качеству решение проблемы обращения с нефтепродуктами в аграрном секторе. Установка позволяет многократно увеличить жизненный цикл смазочных материалов", — рассказал руководитель проекта, доцент Александр Редкокашин.

Такая установка способна стать не только экологически безопасным решением, но и экономически выгодным: повторное использование восстановленных масел снижает затраты на покупку новых смазочных материалов и одновременно уменьшает нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, установка отличается компактными размерами и мобильностью, что позволяет использовать её непосредственно на территории фермерских хозяйств без необходимости транспортировки больших объёмов отработанного масла на перерабатывающие заводы. Это значительно сокращает логистические расходы и минимизирует риски разлива или загрязнения почвы, делая технологию не только экономически выгодной, но и безопасной для экосистемы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
