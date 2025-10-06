Закулисная хитрость фермеров: как новая разработка превращает опасные отработки масла в источник прибыли

Студенты Приморского государственного аграрно-технологического университета создали установку, которая позволяет восстанавливать отработанные технические масла и использовать их повторно.
По данным Минобрнауки РФ, новинка может стать особенно полезной в сельской местности, где фермеры зачастую сталкиваются с проблемой утилизации отходов сельхозтехники.
До сих пор малые хозяйства в Приморье решали этот вопрос "на коленке" — сжигая масла или фильтруя их примитивными способами. Традиционные же промышленные методы, вроде вакуумной дистилляции или кислотно-щелочной очистки, слишком дороги и требуют агрессивных реагентов.
Разработка студентов основана на многоступенчатой физико-механической обработке.
Она включает:
Эта технология обеспечивает качество восстановленного продукта, достаточное для повторного использования. Конструкция установки уже защищена патентом.
"Наша цель — предложить доступное по цене и качеству решение проблемы обращения с нефтепродуктами в аграрном секторе. Установка позволяет многократно увеличить жизненный цикл смазочных материалов", — отметил руководитель проекта, доцент Александр Редкокашин.
Такая установка способна стать не только экологически безопасным решением, но и экономически выгодным: повторное использование восстановленных масел снижает затраты на покупку новых смазочных материалов и одновременно уменьшает нагрузку на окружающую среду.
Кроме того, установка отличается компактными размерами и мобильностью, что позволяет использовать её непосредственно на территории фермерских хозяйств без необходимости транспортировки больших объёмов отработанного масла на перерабатывающие заводы. Это значительно сокращает логистические расходы и минимизирует риски разлива или загрязнения почвы, делая технологию не только экономически выгодной, но и безопасной для экосистемы.
