Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу

Наука

В 1990 году врачи решились на отчаянный шаг: четырёхлетней Ашанти-Де Сильва ввели генотерапевтическое лечение — первый подобный эксперимент в истории медицины. Девочка страдала редкой формой иммунодефицита, из-за чего ей приходилось жить в стерильном пузыре. Но всё изменилось: новый подход дал результат, и её организм начал восстанавливаться. Так началась эра генной терапии.

Изображение молекулы ДНК
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Изображение молекулы ДНК

Что скрывается за понятием "генная терапия"

Генетические болезни возникают, когда в ДНК человека появляются ошибки. Они могут быть наследственными — переданными от родителей, или спонтанными — вызванными мутациями во время деления клеток или под действием внешних факторов.

Такие нарушения влияют на работу белков и могут вызывать тяжёлые болезни: от муковисцидоза до мышечной атрофии. Раньше такие диагнозы звучали как приговор, но сегодня наука научилась чинить "поломки" на уровне гена.

Как работает генотерапия

Суть метода в том, что меняются не все клетки организма, а только клетки-мишени. Есть два основных подхода:

  • in vivo — препарат с генетическим материалом вводят прямо в организм, и он сам находит нужные клетки;
  • ex vivo — клетки пациента сначала забирают, модифицируют в лаборатории, а затем возвращают обратно.

Именно второй вариант помог Ашанти: её лимфоциты снабдили рабочей копией гена, и иммунная система "научилась" производить недостающий фермент.

Три стратегии генной терапии

  • Подавление гена. Когда дефектный ген вызывает болезнь, его работу можно "заглушить".
  • Редактирование. С помощью CRISPR/Cas9 учёные исправляют точечные ошибки в ДНК.
  • Замещение. В клетки вводят здоровую копию нужного гена, чтобы заменить дефектную.

Болезни, которые перестали быть приговором

Генная терапия за последние годы доказала, что даже самые тяжёлые диагнозы больше не звучат как приговор. Сегодня врачи могут помочь детям с тяжёлым комбинированным иммунодефицитом (SCID) — специальные препараты восстанавливают работу их иммунной системы.

Настоящим прорывом стало появление Золгенсма для лечения спинальной мышечной атрофии: один укол возвращает детям возможность дышать самостоятельно и двигаться. Люди с наследственной слепотой благодаря Лукстурне получают шанс снова видеть мир. А в онкогематологии CAR-T-терапия изменила сам подход к лечению лейкозов и лимфом, подарив надежду тысячам пациентов.

Сложности и риски

Методика остаётся молодой и непредсказуемой. Не всегда понятно, как долго продержится эффект и какие будут отдалённые последствия. Есть и практические трудности:

  • иммунный ответ организма может свести эффект на нет,
  • повторные введения пока почти невозможны,
  • стоимость терапии зашкаливает.

Самый дорогой препарат в мире — Lenmeldy для лечения лейкодистрофии — стоит более $4,2 млн за одну инъекцию.

Перспективы

Сегодня исследования выходят за рамки редких болезней. Учёные ищут решения для диабета, ВИЧ, нейродегенеративных заболеваний. Всё активнее используется персонализированный подход: лечение подбирается под конкретные мутации пациента.

В России тоже ведутся разработки. BIOCAD создала препарат для лечения гемофилии B и уже подала документы на его регистрацию.

"Если всё сработает так, как мы рассчитываем, это может на годы освободить человека от постоянных уколов", — говорит вице-президент по клинической разработке и исследованиям BIOCAD Юлия Линькова.

Генотерапия сегодня

За сухими терминами скрываются человеческие истории — о детях, которые снова учатся дышать и ходить, или о пациентах, победивших рак. Генотерапия — это не фантастика, а результат упорной работы врачей и исследователей.

И это только первые шаги. Каждый новый одобренный препарат подтверждает: генная терапия может не просто продлевать жизнь, а возвращать её качество. Сегодня ведутся исследования для лечения нейродегенеративных расстройств, редких наследственных болезней и даже диабета. То, что вчера казалось фантастикой, завтра может стать стандартом медицины.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
