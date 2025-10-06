Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу

В 1990 году врачи решились на отчаянный шаг: четырёхлетней Ашанти-Де Сильва ввели генотерапевтическое лечение — первый подобный эксперимент в истории медицины. Девочка страдала редкой формой иммунодефицита, из-за чего ей приходилось жить в стерильном пузыре. Но всё изменилось: новый подход дал результат, и её организм начал восстанавливаться. Так началась эра генной терапии.
Генетические болезни возникают, когда в ДНК человека появляются ошибки. Они могут быть наследственными — переданными от родителей, или спонтанными — вызванными мутациями во время деления клеток или под действием внешних факторов.
Такие нарушения влияют на работу белков и могут вызывать тяжёлые болезни: от муковисцидоза до мышечной атрофии. Раньше такие диагнозы звучали как приговор, но сегодня наука научилась чинить "поломки" на уровне гена.
Суть метода в том, что меняются не все клетки организма, а только клетки-мишени. Есть два основных подхода:
Именно второй вариант помог Ашанти: её лимфоциты снабдили рабочей копией гена, и иммунная система "научилась" производить недостающий фермент.
Генная терапия за последние годы доказала, что даже самые тяжёлые диагнозы больше не звучат как приговор. Сегодня врачи могут помочь детям с тяжёлым комбинированным иммунодефицитом (SCID) — специальные препараты восстанавливают работу их иммунной системы.
Настоящим прорывом стало появление Золгенсма для лечения спинальной мышечной атрофии: один укол возвращает детям возможность дышать самостоятельно и двигаться. Люди с наследственной слепотой благодаря Лукстурне получают шанс снова видеть мир. А в онкогематологии CAR-T-терапия изменила сам подход к лечению лейкозов и лимфом, подарив надежду тысячам пациентов.
Методика остаётся молодой и непредсказуемой. Не всегда понятно, как долго продержится эффект и какие будут отдалённые последствия. Есть и практические трудности:
Самый дорогой препарат в мире — Lenmeldy для лечения лейкодистрофии — стоит более $4,2 млн за одну инъекцию.
Сегодня исследования выходят за рамки редких болезней. Учёные ищут решения для диабета, ВИЧ, нейродегенеративных заболеваний. Всё активнее используется персонализированный подход: лечение подбирается под конкретные мутации пациента.
В России тоже ведутся разработки. BIOCAD создала препарат для лечения гемофилии B и уже подала документы на его регистрацию.
"Если всё сработает так, как мы рассчитываем, это может на годы освободить человека от постоянных уколов", — говорит вице-президент по клинической разработке и исследованиям BIOCAD Юлия Линькова.
За сухими терминами скрываются человеческие истории — о детях, которые снова учатся дышать и ходить, или о пациентах, победивших рак. Генотерапия — это не фантастика, а результат упорной работы врачей и исследователей.
И это только первые шаги. Каждый новый одобренный препарат подтверждает: генная терапия может не просто продлевать жизнь, а возвращать её качество. Сегодня ведутся исследования для лечения нейродегенеративных расстройств, редких наследственных болезней и даже диабета. То, что вчера казалось фантастикой, завтра может стать стандартом медицины.
