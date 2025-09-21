Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Приблизительно пятьдесят лет назад, сельские жители, копая обычный источник воды в китайской провинции Шэньси, неожиданно обнаружили объект, который впоследствии ошеломил всю планету: глиняную фигуру воина, безмолвно несущего стражу покоя.

Терракотовая армия
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терракотовая армия

Колоссальный саркофаг

Эта единственная статуя оказалась лишь частью огромной подземной армии — Терракотовой армии, созданной с целью охраны первого китайского императора, Цинь Шихуанди, после его кончины.

В настоящее время это место вновь привлекает всеобщее внимание. Археологами был найден колоссальный саркофаг, масса которого составляет 16 тонн, окруженный ценностями — монетами, жадеитом, оружием и даже золотыми фигурками верблюдов, — которые, вполне вероятно, окончательно соединят двухтысячелетнюю легенду с исторической правдой.

Нетронутая гробница

"Склеп возведен с невероятным мастерством. Он очень глубокий и внушительный по размерам. Большинство старинных захоронений подвергались разграблению, поэтому мы не питали особых надежд обнаружить нетронутую гробницу. Но оказалось, что она не была разграблена. Мы были в изумлении", — заявил ведущий археолог Цзян Вэньсяо.

Этот саркофаг может представлять собой последнее пристанище принца Гао, несчастного сына императора, который, согласно древним хроникам, принял решение уйти из жизни, чтобы воссоединиться с отцом в загробном мире, пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
