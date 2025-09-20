Влияние Эль-Ниньо на Индию: ливни угрожают регионам с повышенной влажностью и усиливают засуху в других

Новое исследование выявило, что климатический феномен Эль-Ниньо, традиционно ассоциируемый с ослаблением муссонов, может фактически приводить к росту вероятности экстремальных ливней в более влажных районах Индии.
Эль-Ниньо характеризуется прогревом вод Тихого океана, что влияет на движение воздушных масс и подавляет муссонные осадки на Индийском субконтиненте. За Эль-Ниньо обычно следуют Ла-Нинья и нейтральная фаза, длительность цикла варьируется от двух до семи лет.
Исследователи из Нью-Йорка обнаружили, что, хотя общее количество слабых и умеренных дождей снижается во время Эль-Ниньо, риск "очень тяжелых ливней" в более влажных регионах Индии резко возрастает, в некоторых случаях более чем на 50 %, что создает потенциально опасные ситуации. Работа, опубликованная в журнале Science, предполагает, что процессы, увеличивающие суточные осадки, могут играть ключевую роль в изменении режимов осадков в тропиках в условиях меняющегося климата.
По мнению исследователей, в более засушливых районах Индии может наблюдаться снижение количества дождливых дней и интенсивности осадков, что усугубит засуху. В то же время, в более влажных районах, где обычно во время Эль-Ниньо выпадает меньше осадков, данные за период с 1901 по 2020 год показывают, что штормы становятся значительно более интенсивными.
