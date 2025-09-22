Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию

Массовые вымирания — переломные моменты в истории планеты. Когда-то Земля теряла до 90 % видов: жизнь словно начинала с нуля. Учёные давно спорят о причинах таких катастроф. Метеориты и климатические колебания играли свою роль, но главным "виновником" всё чаще считают саму планету. Вулканы, пробивающие кору, выпускали в атмосферу чудовищные объёмы газа и лавы. Именно они запускали цепные реакции, меняя климат и лишая экосистемы шанса на выживание.
Сегодня внимание исследователей приковано к малоизвестным структурам в глубине мантии. Их называют "КАПЛИ" — огромные массы горячей породы на глубине более 2000 км. Возможно, именно они определяют, где и когда начнётся следующая геологическая катастрофа.
История Земли знает несколько крупных биологических кризисов:
Пермско-триасовое вымирание (252 млн лет назад): исчезло более 90 % морских и 70 % наземных видов. Главная причина — гигантские извержения в Сибири.
Мелово-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад): динозавры исчезли после падения астероида, но огромную роль сыграли извержения Траппов Декана в Индии.
Оба события сопровождались выбросами парниковых газов, кислотными дождями и нарушением океанических экосистем.
Глубоко в мантии, под Африкой и Тихим океаном, находятся гигантские образования — провинции с низкой скоростью сдвига. Геофизики заметили их благодаря аномалиям в распространении сейсмических волн. По размерам эти массы превосходят Гималаи во много раз.
Учёные считают, что именно КАПЛИ питают мантийные шлейфы — колонны горячей породы, которые медленно поднимаются к поверхности. Когда шлейф достигает литосферы, он может вызвать "лавовый потоп" — извержения, заливающие миллионы квадратных километров.
|Массовое вымирание
|Основная причина
|Географический регион
|Роль КАПЕЛЬ
|Пермско-триасовое (252 млн лет назад)
|Извержения
|Сибирские траппы
|Шлейф из глубокой мантии
|Мелово-палеогеновое (66 млн лет назад)
|Астероид + вулканизм
|Индия (Траппы Декана)
|Вероятное влияние подземных масс
|Современный период
|Потенциальные риски
|Африка, Тихий океан
|Подвижные структуры под литосферой
Недавние исследования Университета Вуллонгонга показали, что КАПЛИ не стоят на месте. Они дрейфуют со скоростью около 1 см в год. В человеческих масштабах это почти незаметно, но за миллионы лет такие перемещения меняют внутреннюю "географию" планеты.
"Шлейфы не поднимаются строго вертикально, а следуют за своим движущимся источником в глубокой мантии", — поясняют авторы исследования.
Это объясняет, почему супервулканы и магматические провинции появляются в определённых точках земного шара и исчезают в других.
Анализируют сейсмические волны после землетрясений.
Строят 3D-модели мантии и шлейфов.
Сопоставляют данные с геологическими следами извержений.
Реконструируют движение КАПЕЛЬ за сотни миллионов лет.
Создают карты будущих зон риска.
Ошибка: считать КАПЛИ неподвижными.
Последствие: неверные прогнозы вулканической активности.
Альтернатива: учитывать их дрейф в моделях.
Ошибка: игнорировать связь между глубинной мантией и массовыми вымираниями.
Последствие: недооценка рисков для будущего.
Альтернатива: интеграция геофизики и палеонтологии.
Если в будущем КАПЛИ окажутся под другими континентами, там могут начаться извержения планетарного масштаба. Это значит, что нынешние "спокойные" зоны могут превратиться в центры катастроф.
|Плюсы
|Минусы
|Понимание источников супервулканов
|Модели пока неидеальны
|Возможность прогнозов на сотни млн лет
|Нет прямого доступа к образцам
|Объяснение прошлых вымираний
|Высокая степень неопределённости
Что такое КАПЛИ простыми словами?
Это гигантские массы горячей породы глубоко под Землёй, влияющие на вулканизм.
Можно ли предсказать новое массовое вымирание?
Точно — нет. Но изучение КАПЕЛЬ помогает выделить зоны повышенного риска.
Почему они называются LLSVP?
Потому что в этих областях сейсмические волны движутся медленнее обычного.
Миф: массовые вымирания всегда вызваны астероидами.
Правда: многие связаны с вулканизмом, питаемым КАПЛЯМИ.
Миф: глубинные массы неподвижны.
Правда: они медленно дрейфуют, меняя положение шлейфов.
252 млн лет назад — пермско-триасовое вымирание, крупнейшая катастрофа.
66 млн лет назад — гибель динозавров, комбинация астероида и вулканизма.
XX век — открытие LLSVP благодаря сейсмологии.
XXI век — гипотеза о подвижности КАПЕЛЬ и их роли в будущем планеты.
Медленно движущиеся подземные массы напоминают: судьба жизни на Земле зависит не только от космоса, но и от глубинных процессов нашей планеты. Изучая КАПЛИ, мы не просто понимаем прошлое — мы получаем шанс предсказать будущее.
