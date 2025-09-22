Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию

Массовые вымирания — переломные моменты в истории планеты. Когда-то Земля теряла до 90 % видов: жизнь словно начинала с нуля. Учёные давно спорят о причинах таких катастроф. Метеориты и климатические колебания играли свою роль, но главным "виновником" всё чаще считают саму планету. Вулканы, пробивающие кору, выпускали в атмосферу чудовищные объёмы газа и лавы. Именно они запускали цепные реакции, меняя климат и лишая экосистемы шанса на выживание.

Сегодня внимание исследователей приковано к малоизвестным структурам в глубине мантии. Их называют "КАПЛИ" — огромные массы горячей породы на глубине более 2000 км. Возможно, именно они определяют, где и когда начнётся следующая геологическая катастрофа.

Когда вулканы решали судьбу

История Земли знает несколько крупных биологических кризисов:

Пермско-триасовое вымирание (252 млн лет назад): исчезло более 90 % морских и 70 % наземных видов. Главная причина — гигантские извержения в Сибири.

Мелово-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад): динозавры исчезли после падения астероида, но огромную роль сыграли извержения Траппов Декана в Индии.

Оба события сопровождались выбросами парниковых газов, кислотными дождями и нарушением океанических экосистем.

Что такое КАПЛИ

Глубоко в мантии, под Африкой и Тихим океаном, находятся гигантские образования — провинции с низкой скоростью сдвига. Геофизики заметили их благодаря аномалиям в распространении сейсмических волн. По размерам эти массы превосходят Гималаи во много раз.

Учёные считают, что именно КАПЛИ питают мантийные шлейфы — колонны горячей породы, которые медленно поднимаются к поверхности. Когда шлейф достигает литосферы, он может вызвать "лавовый потоп" — извержения, заливающие миллионы квадратных километров.

Сравнение: прошлые катастрофы

Массовое вымирание Основная причина Географический регион Роль КАПЕЛЬ Пермско-триасовое (252 млн лет назад) Извержения Сибирские траппы Шлейф из глубокой мантии Мелово-палеогеновое (66 млн лет назад) Астероид + вулканизм Индия (Траппы Декана) Вероятное влияние подземных масс Современный период Потенциальные риски Африка, Тихий океан Подвижные структуры под литосферой

Медленное движение глубин

Недавние исследования Университета Вуллонгонга показали, что КАПЛИ не стоят на месте. Они дрейфуют со скоростью около 1 см в год. В человеческих масштабах это почти незаметно, но за миллионы лет такие перемещения меняют внутреннюю "географию" планеты.

"Шлейфы не поднимаются строго вертикально, а следуют за своим движущимся источником в глубокой мантии", — поясняют авторы исследования.

Это объясняет, почему супервулканы и магматические провинции появляются в определённых точках земного шара и исчезают в других.

Советы шаг за шагом: как учёные изучают КАПЛИ

Анализируют сейсмические волны после землетрясений. Строят 3D-модели мантии и шлейфов. Сопоставляют данные с геологическими следами извержений. Реконструируют движение КАПЕЛЬ за сотни миллионов лет. Создают карты будущих зон риска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать КАПЛИ неподвижными.

Последствие: неверные прогнозы вулканической активности.

Альтернатива: учитывать их дрейф в моделях.

Ошибка: игнорировать связь между глубинной мантией и массовыми вымираниями.

Последствие: недооценка рисков для будущего.

Альтернатива: интеграция геофизики и палеонтологии.

А что если…

Если в будущем КАПЛИ окажутся под другими континентами, там могут начаться извержения планетарного масштаба. Это значит, что нынешние "спокойные" зоны могут превратиться в центры катастроф.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Понимание источников супервулканов Модели пока неидеальны Возможность прогнозов на сотни млн лет Нет прямого доступа к образцам Объяснение прошлых вымираний Высокая степень неопределённости

FAQ

Что такое КАПЛИ простыми словами?

Это гигантские массы горячей породы глубоко под Землёй, влияющие на вулканизм.

Можно ли предсказать новое массовое вымирание?

Точно — нет. Но изучение КАПЕЛЬ помогает выделить зоны повышенного риска.

Почему они называются LLSVP?

Потому что в этих областях сейсмические волны движутся медленнее обычного.

Мифы и правда

Миф: массовые вымирания всегда вызваны астероидами.

Правда: многие связаны с вулканизмом, питаемым КАПЛЯМИ.

Миф: глубинные массы неподвижны.

Правда: они медленно дрейфуют, меняя положение шлейфов.

Интересные факты

Размер каждой КАПЛИ превышает объём всех Гималаев.

Их движение сопоставимо с ростом человеческого ногтя.

Именно они, вероятно, "подняли" Гавайские острова.

Исторический контекст

252 млн лет назад — пермско-триасовое вымирание, крупнейшая катастрофа.

66 млн лет назад — гибель динозавров, комбинация астероида и вулканизма.

XX век — открытие LLSVP благодаря сейсмологии.

XXI век — гипотеза о подвижности КАПЕЛЬ и их роли в будущем планеты.

Медленно движущиеся подземные массы напоминают: судьба жизни на Земле зависит не только от космоса, но и от глубинных процессов нашей планеты. Изучая КАПЛИ, мы не просто понимаем прошлое — мы получаем шанс предсказать будущее.