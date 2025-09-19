Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите настоящих результатов? Освойте эти базовые упражнения вместо изолированных
Багаж летал, как мяч: что увидели пассажиры в аэропорту Мадрида
Невероятное открытие: щенки проделывают то же, что и маленькие дети
Секреты быстрого восстановления после тренировки: ешьте это в течение часа после спорта
Аллергия на косметику: симптомы, которые легко спутать с обычным раздражением
Хотите лёгкости в теле? Эти виды стретчинга снимают зажимы и усталость
Осень 2025 диктует правила: вот какие детали гардероба сделают вас королевой стиля
Августовские качели в логистике: импорт китайского картофеля рухнул до минимума
Цветочный пожар у окна: тайный приём заставит лилии зацвести так, что балкон превратится в сад мечты

Астероид размером с Йоркский собор: интерес к кратеру Силверпит не снижается

Наука

Многолетние научные дебаты, похоже, подошли к концу. Кратер Силверпит, скрывающийся на глубине 700 метров под водами Северного моря, скорее всего, возник в результате столкновения с астероидом или кометой, сопоставимой по размеру с Йоркским собором. Это космическое тело посетило окрестности Земли более 43 миллионов лет назад.

Огромный астероид в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огромный астероид в космосе

Как попал астероид на Землю

По мнению исследователей, 160-метровый астероид обрушился на море, спровоцировав цунами высотой до 100 метров. Конечно, это был не самый удачный день для древних млекопитающих, обитавших в этом регионе, однако, катастрофа была не столь масштабной, как та, что привела к гибели динозавров 66 миллионов лет назад.

Силверпит значительно уступает кратеру Чиксулуб в Мексике, сформировавшемуся в результате столкновения с астероидом, диаметр которого составлял от 9 до 14 километров. Чиксулуб вызвал массовое вымирание, в результате которого исчезло 75% видов растений и животных. Тем не менее, Силверпит представляет значительный научный интерес, являясь единственным ударным кратером на территории современной Великобритании, подчеркивают эксперты.

Структура кратера

Уисдин Николсон, специалист по осадочным породам из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, возглавлявший исследовательскую группу, отметил, что новые сейсмические данные позволили впервые детально изучить структуру кратера.

Кратер, диаметр которого достигает 3,2 километра, окруженный зоной кольцевых разломов шириной около 19 километров, был обнаружен в 2002 году геологами, занимавшимися поиском нефти.

Однако некоторые учёные выражали сомнения, предлагая менее сенсационную версию происхождения, связанную с движением соляных отложений на глубине.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Домашние животные
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Черное море оказалось живым кладбищем: что скрывает безжизненная толща на глубине 200 метров
Наука и техника
Черное море оказалось живым кладбищем: что скрывает безжизненная толща на глубине 200 метров
Популярное
Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Секреты быстрого восстановления после тренировки: ешьте это в течение часа после спорта
Аллергия на косметику: симптомы, которые легко спутать с обычным раздражением
Хотите лёгкости в теле? Эти виды стретчинга снимают зажимы и усталость
Осень 2025 диктует правила: вот какие детали гардероба сделают вас королевой стиля
Цветочный пожар у окна: тайный приём заставит лилии зацвести так, что балкон превратится в сад мечты
Хирургия сада без скальпеля: старая вишня вдруг дарит плоды, как в первые годы жизни
36 тысяч фунтов на ветер? Британские учителя столкнулись с задержками пенсионных выплат
Это не просто эстетика: 5 причин, почему уменьшение груди может спасти вашу жизнь
Самый изолированный остров Японии: зачем туристы едут на опасную Аогашиму
Собачий нос точнее лаборатории: как животные определяют рак с точностью 97%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.