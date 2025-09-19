Астероид размером с Йоркский собор: интерес к кратеру Силверпит не снижается

Многолетние научные дебаты, похоже, подошли к концу. Кратер Силверпит, скрывающийся на глубине 700 метров под водами Северного моря, скорее всего, возник в результате столкновения с астероидом или кометой, сопоставимой по размеру с Йоркским собором. Это космическое тело посетило окрестности Земли более 43 миллионов лет назад.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огромный астероид в космосе

Как попал астероид на Землю

По мнению исследователей, 160-метровый астероид обрушился на море, спровоцировав цунами высотой до 100 метров. Конечно, это был не самый удачный день для древних млекопитающих, обитавших в этом регионе, однако, катастрофа была не столь масштабной, как та, что привела к гибели динозавров 66 миллионов лет назад.

Силверпит значительно уступает кратеру Чиксулуб в Мексике, сформировавшемуся в результате столкновения с астероидом, диаметр которого составлял от 9 до 14 километров. Чиксулуб вызвал массовое вымирание, в результате которого исчезло 75% видов растений и животных. Тем не менее, Силверпит представляет значительный научный интерес, являясь единственным ударным кратером на территории современной Великобритании, подчеркивают эксперты.

Структура кратера

Уисдин Николсон, специалист по осадочным породам из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, возглавлявший исследовательскую группу, отметил, что новые сейсмические данные позволили впервые детально изучить структуру кратера.

Кратер, диаметр которого достигает 3,2 километра, окруженный зоной кольцевых разломов шириной около 19 километров, был обнаружен в 2002 году геологами, занимавшимися поиском нефти.

Однако некоторые учёные выражали сомнения, предлагая менее сенсационную версию происхождения, связанную с движением соляных отложений на глубине.