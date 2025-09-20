Невероятное открытие: щенки проделывают то же, что и маленькие дети

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что некоторые щенки могут не только запоминать названия своих игрушек, но и группировать их по функциям, независимо от их внешнего вида.
Собаки, участвовавшие в эксперименте, демонстрировали психологический трюк, известный как "расширение значения". Это значит, что они умели понимать, что разные предметы могут относиться к одной категории — точно так же, как мы понимаем, что и кружка, и стакан можно назвать "посудой для приёма пищи".
Данные собаки, среди которых были шесть бордер-колли и один блю-хил, обучались в естественной обстановке, просто играя с хозяевами. Исследователи научили их ассоциировать команды "тяни" и "принеси" не с отдельными игрушками, а с их группами. После этого собаки успешно выбирали нужные игрушки, даже если те были новыми для них.
Собаки справлялись с заданиями гораздо лучше, чем это можно было бы ожидать случайно. Это открытие подчёркивает, что собаки могут применять свои знания в новых ситуациях, похожим образом, как это делают маленькие дети.
Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.