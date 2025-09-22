Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть поэта не остановила музыку: Александра Пахмутова готовит сюрприз в память о Добронравове
Запад стравливает Польшу с Россией: новая линия конфликта в Европе
Вес уходит медленно, а травмы приходят быстро: главные ловушки для худеющих
Сфера туризма становится профессией мечты: вот почему молодёжь всё чаще выбирает этот путь
30 секунд без движения: простой приём, который прокачивает тело быстрее кардио
Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма
Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Хоккей содрогнулся: то, что казалось вечным, исчезло в один бросок Овечкина

Астероид пошёл против правил: CX1 над Францией вызвал взрыв, будто военный снаряд

Наука

В феврале 2023 года жители северной Франции стали свидетелями необычного небесного явления: небольшой астероид вошёл в атмосферу и вспыхнул ярким огненным шаром. Но вместо постепенного разрушения он сохранил целостность и взорвался на небольшой высоте, вызвав ударную волну. Этот случай заставил специалистов по планетарной защите пересмотреть сценарии возможных столкновений с небесными телами.

Гигантская комета летит к Земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская комета летит к Земле

«Это было похоже на взрыв бомбы», — сказал исследователь из Университета Западного Онтарио Ориан Эгал.

Астероиды, метеоры и метеориты: в чём разница

  • Астероиды — каменные тела от метров до сотен километров, вращающиеся вокруг Солнца.

  • Метеороиды — фрагменты астероидов или комет, меньшие по размеру.

  • Метеоры — светящиеся следы, когда метеороид сгорает в атмосфере («падающая звезда»).

  • Метеориты — куски, достигшие поверхности Земли.

Французское событие стало уникальным: астероид CX1 диаметром всего 72 см прошёл атмосферу почти без разрушений и взорвался на высоте около 28 км.

Взрыв астероида CX1

По оценкам, энергия взрыва составила 29 тонн в тротиловом эквиваленте. Около 98 % массы объекта (650 кг) исчезло за доли секунды. Вместо цепочки мелких взрывов произошёл один мощный удар, породивший сферическую волну.

Для планетарной защиты это тревожный сигнал: если бы таким образом повёл себя более крупный астероид, последствия для поверхности были бы гораздо серьёзнее.

Сравнение: CX1 и другие случаи

Событие Масса Высота взрыва Потери массы Особенности
CX1 (Франция, 2023) 650 кг 28 км 98 % Один взрыв, ударная волна
Ново Место (Словения, 2020) ~1 т 30 км 80 % Тоже одномоментный взрыв
Челябинск (Россия, 2013) ~12 000 т 23 км ~100 % Волна повредила 7 тыс. зданий

Советы шаг за шагом: как готовятся учёные

  1. Отслеживать небесные тела даже размером меньше метра.

  2. Анализировать их состав и прочность по спектру света.

  3. Прогнозировать сценарии разрушения в атмосфере.

  4. Разрабатывать планы эвакуации для зон потенциального удара.

  5. Обновлять базы данных по всем найденным метеоритам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать мелкие астероиды безопасными.
    Последствие: недооценка угрозы, риск разрушений.
    Альтернатива: систематическое отслеживание даже маленьких объектов.

  • Ошибка: игнорировать состав породы.
    Последствие: неверная модель разрушения.
    Альтернатива: комплексные анализы образцов и фрагментов.

  • Ошибка: рассчитывать только на атмосферу как защиту.
    Последствие: мощная ударная волна у поверхности.
    Альтернатива: разработка активных систем защиты (ракеты, гравитационные буксиры).

А что если...

Если бы диаметр объекта был не 72 см, а, например, 20 м, одномоментный взрыв мог бы вызвать ударную волну, сравнимую с Челябинским событием. В таком случае пострадали бы десятки тысяч человек и целые города пришлось бы эвакуировать.

Плюсы и минусы новых открытий

Плюсы Минусы
Получены реальные данные о прочных метеоритах Растёт осознание риска
Удалось собрать обломки для анализа Прогнозы становятся сложнее
Разработаны новые модели разрушения Требуются большие ресурсы на мониторинг

FAQ

Почему CX1 взорвался так низко?
Из-за прочной структуры породы (L-хондрит), выдержавшей нагрузку до 28 км.

Можно ли было предсказать взрыв заранее?
Частично — астероид заметили за 7 часов до столкновения, но характер разрушения оказался неожиданным.

Что будет, если подобный астероид попадёт в город?
Даже при малом размере он может вызвать локальную катастрофу из-за концентрированной ударной волны.

Мифы и правда

  • Миф: атмосфера всегда защищает Землю от мелких тел.
    Правда: CX1 показал, что некоторые астероиды взрываются как бомба.

  • Миф: опасность представляют только гигантские астероиды.
    Правда: объекты размером с автомобиль тоже могут нанести ущерб.

  • Миф: метеориты всегда хрупкие.
    Правда: L-хондриты обладают высокой прочностью.

Интересные факты

  • CX1 стал одним из немногих астероидов, зафиксированных до падения.

  • L-хондриты составляют треть всех метеоритов, найденных на Земле.

  • В 2024 году аналогичное событие произошло в Германии.

Исторический контекст

  • 1908: Тунгусское событие — крупнейший взрыв от небесного тела в истории.

  • 2013: Челябинский метеорит — 1500 пострадавших, ущерб в миллиарды рублей.

  • 2020: Ново Место, Словения — зафиксирован первый единичный взрыв L-хондрита.

  • 2023: CX1, Франция — подтверждена новая модель разрушения.

Астероид CX1 показал, что даже небольшие тела могут вести себя непредсказуемо. Для планетарной защиты это сигнал: Земля должна быть готова к любым сценариям, включая внезапные и мощные взрывы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
30 секунд без движения: простой приём, который прокачивает тело быстрее кардио
США требуют от Южной Кореи инвестиций на 350 млрд долларов
Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма
Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Астероид пошёл против правил: CX1 над Францией вызвал взрыв, будто военный снаряд
Хоккей содрогнулся: то, что казалось вечным, исчезло в один бросок Овечкина
Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет
Сон как в рекламе, а матрас как в фильме ужасов: одна обработка вернёт свежесть
Леонид Агутин оплакивает тяжёлую утрату: трогательные слова о любимой маме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.