Долголетие дешевле, чем кажется: какая еда стоит меньше куска мяса, но прибавляет годы жизни

Секрет долголетия всегда привлекает внимание — особенно если его раскрывают люди, которым удалось перешагнуть вековой рубеж. Многие из них приписывают своё здоровье и долгую жизнь тому, что лежало у них на тарелке. Одни говорят о йогуртах, другие — об оливковом масле или кусочке шоколада. Но, как показывают современные исследования, не менее важно то, чего в рационе не было.
Учёные из Норвегии, Австралии и США изучили десятки тысяч человек и пришли к выводу: характер питания напрямую связан с тем, сколько лет человек проживёт и в каком качестве. Рацион, основанный на фастфуде, избыточном количестве сахара, красного и переработанного мяса, а также избытке молочной продукции, снижает шансы на долгую жизнь. Напротив, пища с большим количеством овощей, фруктов, бобовых, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов продлевает жизнь на годы.
|Тип питания
|Примерный набор продуктов
|Средняя ожидаемая жизнь (женщины, США, 20 лет)
|Западный рацион
|Мясо, сахар, молочные продукты, переработанные блюда
|~80 лет
|Оптимальный рацион
|Цельнозерновые, овощи, бобовые, орехи, рыба
|~89 лет
|Компромиссный вариант
|Смесь обоих подходов
|~84-86 лет
Уменьшите количество красного и переработанного мяса.
Сократите потребление сахара и сладких напитков.
Делайте ставку на бобовые: чечевицу, нут, фасоль.
Включайте в рацион рыбу 2-3 раза в неделю.
Добавляйте орехи как перекус и источник полезных жиров.
Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам вместо белого хлеба и макарон.
Ошибка: ежедневный выбор фастфуда.
Последствие: ожирение, диабет, снижение продолжительности жизни.
Альтернатива: готовые полезные наборы из супермаркета — салаты, паровые овощи, йогурт без сахара.
Ошибка: злоупотребление солёными закусками.
Последствие: повышенное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Альтернатива: овощные чипсы, несолёные орехи.
Даже после 60 лет переход на более здоровое питание даёт ощутимый результат. Например, американки в возрасте около 60 лет, поменявшие рацион, получали до 7 дополнительных лет жизни. Даже восьмидесятилетние выигрывали несколько лет.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение продолжительности жизни
|Поначалу сложно отказаться от привычных блюд
|Снижение риска диабета и инсульта
|Может потребоваться больше времени на готовку
|Улучшение самочувствия и энергии
|Некоторые продукты (орехи, рыба) дороже
|Поддержка нормального веса
|Необходим контроль баланса при вегетарианстве
Как выбрать оптимальный рацион для долгой жизни?
Ставьте в центр овощи, фрукты, орехи, бобовые, рыбу и цельнозерновые продукты. Мясо и сладости — только как редкое дополнение.
Сколько стоит переход на такой рацион?
В среднем расходы не выше, чем на привычный набор продуктов: бобовые и крупы дешевле мяса, а сезонные овощи доступны круглый год.
Что лучше: полностью исключить мясо или просто сократить?
Полное исключение не обязательно. Достаточно свести потребление красного и переработанного мяса к минимуму.
Миф: чем меньше калорий, тем дольше жизнь.
Правда: строгая калорийная диета у людей не доказала эффективности. А вот умеренное питание с балансом нутриентов работает.
Миф: стакан красного вина продлевает жизнь.
Правда: большинство долгожителей вообще не употребляли алкоголь или делали это крайне редко.
Миф: молочные продукты необходимы каждый день.
Правда: избыток молочных продуктов не полезен. Важно разнообразие и умеренность.
Исследования показывают, что люди старше 95 лет чаще всего сохраняют нормальный вес. Избыточная масса не помогает прожить дольше, но может облегчить выполнение бытовых дел. А вот дефицит веса повышает риск ограниченной подвижности на четверть.
Только 10% участников 30-летнего исследования дожили до 70 лет без серьёзных болезней — у всех был здоровый рацион.
В Азии и Европе среди долгожителей очень низкое потребление соли.
Вклад питания в глобальную смертность — 11 миллионов преждевременных смертей в год.
В XIX веке французская долгожительница Жанна Кальман утверждала, что дожила до 122 лет благодаря оливковому маслу и шоколаду.
В XX веке популярность приобрела средиземноморская диета: рыба, овощи, оливковое масло, орехи.
Сегодня именно этот тип питания подтверждён десятками исследований как оптимальный для здоровья и долгожительства.
