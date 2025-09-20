Сфинкс рушит школьные учебники: египетская версия оказалась не единственной — пустыня хранит тайны

Тайна Великого Сфинкса в Гизе на протяжении веков будоражит умы учёных и любителей истории. Один из самых узнаваемых памятников планеты по-прежнему окружён вопросами, на которые нет окончательных ответов. Когда и кем был создан этот гигант из известняка, протянувшийся более чем на 70 метров и возвышающийся на 20 метров, до сих пор остаётся предметом жарких споров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Название: Ломаная пирамида на закате

Традиционная версия и вызов ей

Официальная египтология относит Сфинкса к эпохе правления фараона Хафры, примерно к 2500 году до н. э. Однако в последние десятилетия в научном мире набирает силу альтернативная точка зрения. Её сторонники утверждают: возраст Сфинкса может быть куда более внушительным, чем принято считать.

Так, Роберт Шох, геолог, окончивший Йельский университет, утверждает, что памятник может восходить к периоду около 10 000 лет до н. э.

"По сути, это геология 101, территория Сфинкса имеет волнистый профиль с глубокими вертикальными трещинами у основания. Такая эрозия может быть результатом только воды, поступающей сверху, осадков и ливневых паводков, стекающих с плато внутрь территории", — сказал геолог Роберт Шох.

Его аргумент основан на характере выветривания: следы на теле и ограде Сфинкса слишком напоминают последствия проливных дождей. Но как они могли появиться в пустынной Сахаре, где засуха господствует последние пять тысяч лет?

А что если

А что если Сфинкс действительно старше пирамид? В таком случае, нам придётся признать существование неизвестной цивилизации, которая умела возводить монументальные сооружения задолго до фараонов. Это перевернуло бы представления об истории человечества, поставив её начало на тысячи лет раньше.

Мифы и правда

Миф: Сфинкс был всегда пустынным памятником.

Правда: тысячи лет назад Сахара была зелёным краем с озёрами и реками.

Миф: голова Сфинкса всегда выглядела так же.

Правда: её размеры меньше тела, что указывает на позднюю переделку.

Миф: египтяне никогда не упоминали о более древних цивилизациях.

Правда: тексты говорят о "Первом времени" и "царях-богах".

Три интересных факта

Голова Сфинкса явно меньше по пропорциям — возможный признак "перевыточки".

Первые ремонтные блоки датируются Древним царством, что ставит под сомнение официальную датировку.

Туринский "Список царей" содержит имена правителей, относящихся к "мифической" эпохе.

Исторический контекст

2500 г. до н. э. — традиционная датировка Сфинкса при фараоне Хафре.

9700 г. до н. э. — катастрофа, связанная с солнечной активностью и наводнениями, по версии Шоха.

14 500-5000 лет назад — влажный период в Африке, когда Сахара была зелёной.

1279 г. до н. э. — Туринский "Список царей" с упоминанием додинастических правителей.

Теория Роберта Шоха остаётся спорной, но именно в этом и заключается ценность таких гипотез: они заставляют пересматривать привычные взгляды и искать новые доказательства. Возможно, истина о возрасте и происхождении Сфинкса лежит где-то посередине, а разгадка ждёт своего часа.