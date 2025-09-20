Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытые уголки планеты, которые впечатляют сильнее популярных достопримечательностей
Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ
Вы тренируете плечи неправильно: 5 ошибок, которые мешают росту и перегружают суставы
Стеклянный саркофаг душа: простой раствор возвращает прозрачность за минуты
Тёплый монстр в шкафу: эти трюки превращают бесформенный свитер в стильный акцент
Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту
Шнуров раскрыл глаза жалующимся на жизнь артистам: вот кому по-настоящему тяжело
Обычная дорога в Воронеж превращается в сказку: эти 7 мест на трассе М4 нельзя пропустить
Не выношу, когда поют: Шнуров назвал причину своих разводов

Сфинкс рушит школьные учебники: египетская версия оказалась не единственной — пустыня хранит тайны

Наука

Тайна Великого Сфинкса в Гизе на протяжении веков будоражит умы учёных и любителей истории. Один из самых узнаваемых памятников планеты по-прежнему окружён вопросами, на которые нет окончательных ответов. Когда и кем был создан этот гигант из известняка, протянувшийся более чем на 70 метров и возвышающийся на 20 метров, до сих пор остаётся предметом жарких споров.

Название: Ломаная пирамида на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Название: Ломаная пирамида на закате

Традиционная версия и вызов ей

Официальная египтология относит Сфинкса к эпохе правления фараона Хафры, примерно к 2500 году до н. э. Однако в последние десятилетия в научном мире набирает силу альтернативная точка зрения. Её сторонники утверждают: возраст Сфинкса может быть куда более внушительным, чем принято считать.

Так, Роберт Шох, геолог, окончивший Йельский университет, утверждает, что памятник может восходить к периоду около 10 000 лет до н. э.

"По сути, это геология 101, территория Сфинкса имеет волнистый профиль с глубокими вертикальными трещинами у основания. Такая эрозия может быть результатом только воды, поступающей сверху, осадков и ливневых паводков, стекающих с плато внутрь территории", — сказал геолог Роберт Шох.

Его аргумент основан на характере выветривания: следы на теле и ограде Сфинкса слишком напоминают последствия проливных дождей. Но как они могли появиться в пустынной Сахаре, где засуха господствует последние пять тысяч лет?

А что если

А что если Сфинкс действительно старше пирамид? В таком случае, нам придётся признать существование неизвестной цивилизации, которая умела возводить монументальные сооружения задолго до фараонов. Это перевернуло бы представления об истории человечества, поставив её начало на тысячи лет раньше.

Мифы и правда

  • Миф: Сфинкс был всегда пустынным памятником.
    Правда: тысячи лет назад Сахара была зелёным краем с озёрами и реками.

  • Миф: голова Сфинкса всегда выглядела так же.
    Правда: её размеры меньше тела, что указывает на позднюю переделку.

  • Миф: египтяне никогда не упоминали о более древних цивилизациях.
    Правда: тексты говорят о "Первом времени" и "царях-богах".

Три интересных факта

  • Голова Сфинкса явно меньше по пропорциям — возможный признак "перевыточки".
  • Первые ремонтные блоки датируются Древним царством, что ставит под сомнение официальную датировку.
  • Туринский "Список царей" содержит имена правителей, относящихся к "мифической" эпохе.

Исторический контекст

  • 2500 г. до н. э. — традиционная датировка Сфинкса при фараоне Хафре.
  • 9700 г. до н. э. — катастрофа, связанная с солнечной активностью и наводнениями, по версии Шоха.
  • 14 500-5000 лет назад — влажный период в Африке, когда Сахара была зелёной.
  • 1279 г. до н. э. — Туринский "Список царей" с упоминанием додинастических правителей.

Теория Роберта Шоха остаётся спорной, но именно в этом и заключается ценность таких гипотез: они заставляют пересматривать привычные взгляды и искать новые доказательства. Возможно, истина о возрасте и происхождении Сфинкса лежит где-то посередине, а разгадка ждёт своего часа.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Забытые уголки планеты, которые впечатляют сильнее популярных достопримечательностей
Беременная Регина Тодоренко пережила кошмар: вот что показало срочное КТГ
Вы тренируете плечи неправильно: 5 ошибок, которые мешают росту и перегружают суставы
Бизнес-зал как дом родной: работник аэропорта получил доступ, но перешёл черту
Шнуров раскрыл глаза жалующимся на жизнь артистам: вот кому по-настоящему тяжело
Сфинкс рушит школьные учебники: египетская версия оказалась не единственной — пустыня хранит тайны
Обычная дорога в Воронеж превращается в сказку: эти 7 мест на трассе М4 нельзя пропустить
Не выношу, когда поют: Шнуров назвал причину своих разводов
Скрытый козырь ухода: движение щёткой превращает крем в суперсредство, но мало кто о нём знает
Плов в казане уже не удивляет: попробуйте приготовить его в тыкве — гости забудут про всё остальное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.