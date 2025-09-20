Кето-диета: как гормоны разрушают планы на похудение у мужчин и спасают женщин

Кето-диета давно привлекает внимание не только тех, кто хочет похудеть, но и врачей, изучающих её влияние на организм. Однако новые данные показывают, что мужчины и женщины реагируют на такой рацион по-разному, и ключевую роль здесь играют гормоны.
Учёные из UT Health San Antonio провели эксперимент на лабораторных животных и обнаружили любопытный факт: у самцов мышей на кето-диете ускорялось клеточное старение, тогда как самки были защищены от этого эффекта благодаря действию эстрогена.
"Эстроген предотвратил накопление стареющих клеток у самок", — отметили авторы исследования.
Таким образом, женский организм оказался устойчивее к негативным последствиям такого рациона.
Клеточное старение связано с ухудшением функций органов и тканей. Это значит, что у мужчин кето-диета может вызывать ускоренное биологическое "изнашивание", в то время как у женщин гормональная защита снижает этот риск.
Однако стоит подчеркнуть: речь идёт о результатах на животных, и переносить их напрямую на людей пока нельзя. Тем не менее такие данные поднимают важный вопрос о необходимости учитывать пол при медицинских рекомендациях.
Эстроген показал защитное действие: он уменьшает окислительный стресс и тормозит старение клеток. В то же время препараты, блокирующие этот гормон, например тамоксифен, вызывали у самок те же негативные изменения, что и у самцов.
То есть ключ к разнице в реакции на кето-диету — именно в гормональном фоне.
Кето-диета используется десятилетиями как метод лечения эпилепсии и активно изучается при других заболеваниях, включая нейродегенеративные расстройства. Помимо этого, она популярна среди людей, стремящихся похудеть.
Однако универсального эффекта не существует: на снижение веса и самочувствие влияют возраст, генетика, уровень активности и, как теперь выясняется, пол.
Ошибка: переходить на кето без учёта состояния здоровья.
→ Последствие: риск осложнений, включая нарушения обмена веществ.
→ Альтернатива: предварительно пройти обследование и обсудить диету с врачом.
Ошибка: ожидать одинакового результата у мужчин и женщин.
→ Последствие: разочарование или проблемы со здоровьем.
→ Альтернатива: учитывать индивидуальные различия и гормональный статус.
Ошибка: длительное соблюдение строгой кето-диеты без контроля.
→ Последствие: дефицит витаминов и минералов.
→ Альтернатива: адаптировать рацион, включая витамины, сыворотки, добавки.
А что если кето-диета окажется полезной для женщин, но вредной для мужчин? В этом случае подход к питанию придётся дифференцировать: возможно, для мужчин будут рекомендовать более мягкие низкоуглеводные схемы или комбинированные протоколы питания.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение веса за счёт жиров
|Риск клеточного старения (по данным на животных)
|Улучшение контроля эпилепсии
|Дефицит витаминов и минералов
|Возможный положительный эффект при диабете
|Сложность долгосрочного соблюдения
|Снижение тяги к сладкому
|Разная реакция у мужчин и женщин
Как понять, подходит ли кето-диета?
Прежде чем менять рацион, стоит пройти обследование и проконсультироваться с врачом. Особенно важно учитывать гормональный фон и хронические болезни.
Сколько стоит питание по кето?
Продукты для кето-диеты (мясо, рыба, авокадо, орехи, оливковое масло) обойдутся дороже стандартного рациона, в среднем на 20-30%.
Что лучше: кето или сбалансированная низкоуглеводная диета?
Для мужчин и женщин ответ может различаться. Универсально безопаснее сбалансированные системы питания, где ограничение углеводов не столь жёсткое.
Миф: кето одинаково полезна для всех.
Правда: пол и гормональный фон сильно влияют на реакцию организма.
Миф: это "волшебная" диета для похудения.
Правда: снижение веса зависит от дефицита калорий и активности, а не только от макроэлементов.
Миф: кето можно соблюдать всю жизнь.
Правда: без контроля возможны дефициты и побочные эффекты.
• Термин "кетогенная диета" появился в 1920-х годах при лечении эпилепсии.
• На кето-диете организм получает до 70-80% энергии из жиров.
• Цвет мочи и дыхания может изменяться из-за кетоновых тел.
В 1921 году врач Рассел Уайлдер впервые применил кето для лечения эпилепсии.
В 1970-х диета пережила новый всплеск интереса благодаря исследованиям обмена жиров.
С 2010-х кето стало модным трендом среди спортсменов и желающих похудеть.
