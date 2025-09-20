Кето-диета: как гормоны разрушают планы на похудение у мужчин и спасают женщин

Кето-диета давно привлекает внимание не только тех, кто хочет похудеть, но и врачей, изучающих её влияние на организм. Однако новые данные показывают, что мужчины и женщины реагируют на такой рацион по-разному, и ключевую роль здесь играют гормоны.

Что показало исследование

Учёные из UT Health San Antonio провели эксперимент на лабораторных животных и обнаружили любопытный факт: у самцов мышей на кето-диете ускорялось клеточное старение, тогда как самки были защищены от этого эффекта благодаря действию эстрогена.

"Эстроген предотвратил накопление стареющих клеток у самок", — отметили авторы исследования.

Таким образом, женский организм оказался устойчивее к негативным последствиям такого рациона.

Клинические выводы

Клеточное старение связано с ухудшением функций органов и тканей. Это значит, что у мужчин кето-диета может вызывать ускоренное биологическое "изнашивание", в то время как у женщин гормональная защита снижает этот риск.

Однако стоит подчеркнуть: речь идёт о результатах на животных, и переносить их напрямую на людей пока нельзя. Тем не менее такие данные поднимают важный вопрос о необходимости учитывать пол при медицинских рекомендациях.

Роль гормонов

Эстроген показал защитное действие: он уменьшает окислительный стресс и тормозит старение клеток. В то же время препараты, блокирующие этот гормон, например тамоксифен, вызывали у самок те же негативные изменения, что и у самцов.

То есть ключ к разнице в реакции на кето-диету — именно в гормональном фоне.

Контекст: зачем вообще выбирают кето

Кето-диета используется десятилетиями как метод лечения эпилепсии и активно изучается при других заболеваниях, включая нейродегенеративные расстройства. Помимо этого, она популярна среди людей, стремящихся похудеть.

Однако универсального эффекта не существует: на снижение веса и самочувствие влияют возраст, генетика, уровень активности и, как теперь выясняется, пол.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: переходить на кето без учёта состояния здоровья.

→ Последствие: риск осложнений, включая нарушения обмена веществ.

→ Альтернатива: предварительно пройти обследование и обсудить диету с врачом.

Ошибка: ожидать одинакового результата у мужчин и женщин.

→ Последствие: разочарование или проблемы со здоровьем.

→ Альтернатива: учитывать индивидуальные различия и гормональный статус.

Ошибка: длительное соблюдение строгой кето-диеты без контроля.

→ Последствие: дефицит витаминов и минералов.

→ Альтернатива: адаптировать рацион, включая витамины, сыворотки, добавки.

А что если…

А что если кето-диета окажется полезной для женщин, но вредной для мужчин? В этом случае подход к питанию придётся дифференцировать: возможно, для мужчин будут рекомендовать более мягкие низкоуглеводные схемы или комбинированные протоколы питания.

Плюсы и минусы кето-диеты

Плюсы Минусы Снижение веса за счёт жиров Риск клеточного старения (по данным на животных) Улучшение контроля эпилепсии Дефицит витаминов и минералов Возможный положительный эффект при диабете Сложность долгосрочного соблюдения Снижение тяги к сладкому Разная реакция у мужчин и женщин

FAQ

Как понять, подходит ли кето-диета?

Прежде чем менять рацион, стоит пройти обследование и проконсультироваться с врачом. Особенно важно учитывать гормональный фон и хронические болезни.

Сколько стоит питание по кето?

Продукты для кето-диеты (мясо, рыба, авокадо, орехи, оливковое масло) обойдутся дороже стандартного рациона, в среднем на 20-30%.

Что лучше: кето или сбалансированная низкоуглеводная диета?

Для мужчин и женщин ответ может различаться. Универсально безопаснее сбалансированные системы питания, где ограничение углеводов не столь жёсткое.

Мифы и правда

Миф: кето одинаково полезна для всех.

Правда: пол и гормональный фон сильно влияют на реакцию организма.

Миф: это "волшебная" диета для похудения.

Правда: снижение веса зависит от дефицита калорий и активности, а не только от макроэлементов.

Миф: кето можно соблюдать всю жизнь.

Правда: без контроля возможны дефициты и побочные эффекты.

3 интересных факта

• Термин "кетогенная диета" появился в 1920-х годах при лечении эпилепсии.

• На кето-диете организм получает до 70-80% энергии из жиров.

• Цвет мочи и дыхания может изменяться из-за кетоновых тел.

