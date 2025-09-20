Эмоциональный мир рептилий: неужели черепахи тоже умеют испытывать депрессию

Английские учёные обнаружили у красноногих черепах наличие длительных эмоциональных переживаний, названных ими "состояниями настроения".

Красноногая черепаха в естественной среде

Особенности эксперимента

Оливер Берман, специалист по поведению животных из Университета Линкольна, и его коллеги использовали так называемый тест на когнитивное искажение для изучения этого вопроса. Тест основан на принципе, общем для многих животных, включая человека: оптимисты склонны более позитивно оценивать неопределенные ситуации, в то время как пессимисты — более негативно.

В ходе эксперимента исследователи помещали каждую из 15 черепах в вольер с двумя пустыми мисками. При приближении к одной из мисок черепаха получала порцию рукколы, своего любимого лакомства, а при приближении к другой — ничего. После того, как черепахи усвоили связь между местом и вознаграждением, между исходными мисками были поставлены три дополнительные миски. Скорость, с которой черепаха исследовала эти новые миски, служила индикатором ее эмоционального состояния.

Они тоже бывают без настроения

Затем в течение двух недель каждой черепахе демонстрировали незнакомый предмет — подставку для яиц, сделанную из бисера, и помещали в вольер с новыми узорами на стенах и полу. Эти нововведения вызывали у черепах беспокойство, однако, наиболее оптимистичные черепахи проявляли меньше беспокойства. Их хорошее настроение, по-видимому, защищало их от стресса.

"Эти результаты существенно расширяют наше понимание эмоциональных возможностей рептилий", — заключил доктор Бурман.