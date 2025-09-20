За гранью нашего дома: NASA делится впечатляющей статистикой экзопланет

По данным NASA, количество обнаруженных экзопланет — небесных тел за пределами нашей звездной системы — превысило отметку в 6000.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Радиотелескоп и Млечный путь

За учетом этих данных следит Институт экзопланетологии NASA, расположенный в Центре исследований экзопланет Калифорнийского технологического института в Пасадене, штат Калифорния. Помимо подтвержденных, еще более 8000 предполагаемых планет ожидают окончательного подтверждения. NASA является ведущей организацией в мире в области поиска внеземной жизни.

"Это достижение — кульминация многолетних исследований космоса с использованием космических телескопов NASA, изменивших представление человечества о ночном небе", — отметил Шон Домагал-Голдман, временный руководитель Отдела астрофизики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Это значимое событие произошло спустя три десятилетия (1995 год) после открытия первой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу, пишет planet-togay.