Что искал император Китая Цинь Шихуанди в горах Куньлунь? Древняя надпись даёт ответ

Высоко в Тибетском нагорье скала хранит высеченную надпись, рассказывающую о прежде не зафиксированной в исторических документах экспедиции.

В поисках эликсира жизни

Отправителем был Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.), первый властелин объединённого Китая, известный также своей Терракотовой армией, охраняющей его захоронение. Целью экспедиции были поиски эликсира вечной жизни.

Исторические свитки повествуют об отправке императором экспедиции на восток, в земли Японии. Также известно о семи каменных монументах, воздвигнутых в честь деяний императора после его инспекционной поездки по объединенным территориям между 219 и 211 годами до нашей эры. До наших дней дошли лишь обломки двух таких надписей. Эта же надпись уникальна своей сохранностью на месте обнаружения и практически полной структурой, характерной для резьбы времён династии Цинь.

Где обнаружена надпись

Обнаружена надпись была поблизости от озера Гьяринг, провинция Цинхай, на высоте, превышающей 4000 метров. В тексте говорится о приказе императора "великому мастеру пятого ранга И" (крупному чиновнику) возглавить группу алхимиков в горах Куньлунь с целью поиска "яо". Под этим термином могли подразумеваться лечебные травы или минералы, но также и эликсир бессмертия. Надпись свидетельствует, что экспедиция, передвигаясь на колесницах, достигла озера на 37-м году правления Цинь Шихуанди, и до горы Куньлунь оставалось пройти еще 64 километра, пишет planet-today.