Великая загадка Египта: учёные приблизились к разгадке пропавшей гробницы Клеопатры

Учёные утверждают, что находятся на беспрецедентно близком расстоянии к обнаружению утраченной усыпальницы Клеопатры, предполагая, что она может покоиться под толщей воды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город под водой

Вблизи Александрии

В глубинах Средиземного моря, вблизи Александрийского побережья, был обнаружен затопленный порт, приблизительно в трёх километрах от современного берега.

Этот древний порт, скрытый под водой на глубине около 12 метров, может оказаться ключом к нахождению останков знаменитой царицы и ее возлюбленного.

Клеопатра, правившая Египтом в первом веке до нашей эры, прославилась своим искусством соблазнения, используя его для достижения политических целей. Клеопатра и Антоний после поражения в борьбе за власть совершили самоубийство и, как известно, были захоронены вместе. Несмотря на это, место их погребения оставалось загадкой на протяжении двух тысячелетий.

Подводный порт

Ранее находившийся на суше, порт теперь оказался под водой из-за эрозии береговой линии. Этот затонувший порт, возможно, был связан с Тапосирис Магна, древним городом с храмом, посвященным Осирису, богу загробной жизни.