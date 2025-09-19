Если этот космический монстр вдруг лопнет? Что ждёт землян после взрыва чёрной дыры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В ближайшее десятилетие есть высокая вероятность взрыва чёрной дыры. Космические и наземные обсерватории получат возможность его зафиксировать. 

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Ведущий автор исследования, профессор физики Майкл Бейкер подчеркнул, что учёные не утверждают, что это обязательно случится в ближайшие годы, но вероятность такого исхода оценивается в 90%. К счастью, для землян никакой опасности это не представляет.

Что представляют они

Чёрные дыры, известные своей колоссальной гравитацией, притягивают окружающее вещество, включая газ, пыль, планеты и даже другие чёрные дыры. Их часто называют "космическими монстрами" из-за способности разрушать звёзды и удерживать свет.

Плотность чёрных дыр настолько велика, что ничто, даже свет, не может вырваться из их гравитационного плена, что и обуславливает их "черноту".

Учёные изучают черные дыры с XVIII века и обладают обширными знаниями об их жизненном цикле. Сформировавшись после взрыва массивной звезды, черная дыра представляет собой область пространства-времени с экстремальной гравитацией.

Первичные чёрные дыры — что это такое

Однако, помимо "обычных" чёрных дыр, существует гипотетический класс объектов — первичные черные дыры (ПЧД), возникшие в первые моменты существования Вселенной, почти сразу после Большого взрыва. Они могли быть значительно меньше и легче "обычных" чёрных дыр.

Несмотря на отсутствие прямых наблюдений, учёные не исключают возможность обнаружения взрыва ПЧД в ближайшем будущем.

Первичные чёрные дыры, часто описываемые как загадочные объекты, вероятно, образовались на заре Вселенной. Они представляют собой микроскопические сгустки сверхплотной материи, и их масса может сильно варьироваться.

Разгадка происхождения Вселенной

Считается, что чёрные дыры, согласно теории Хокинга, излучают частицы, теряя массу и, в конечном итоге, взрываются. Чем меньше чёрная дыра, тем интенсивнее ее излучение. Альтернативные расчёты показывают, что взрывы ПЧД могут происходить гораздо чаще, чем считалось ранее.

Если ПЧД взорвётся, это высвободит все виды фундаментальных частиц и может дать ответы на вопросы о происхождении Вселенной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
