Космический отбор гостей от бактерий до мышей: какую миссию выполнял спутник Бион-М № 2

Спускаемый аппарат спутника "Бион-М" № 2 успешно приземлился в степях Оренбургской области.
На его борту были живые организмы (мыши, мухи, грибы, лишайники и бактерии), которые были отправлены в космос для научных исследований. Представители "Роскосмоса" сообщили, что космический аппарат был запущен с космодрома Байконур и после 30 дней в космосе вернулся на Землю с такими интересными "гостями", сообщает "Царьград". Цель исследования — выяснить как действует невесомость и радиация на разные виды живых существ.
Среди всех биологических образцов на борту были уникальные штаммы бактерий, которые прошли строгий космический "отбор". Эти микроорганизмы теперь станут основой для создания новейших медицинских препаратов.
Все живые организмы, которые вернулись на Землю, будут отправлены в лаборатории для дальнейших исследований. Возможно, эти исследования помогут человечеству в будущих космических экспедициях
