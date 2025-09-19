Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космический отбор гостей от бактерий до мышей: какую миссию выполнял спутник Бион-М № 2

Наука

Спускаемый аппарат спутника "Бион-М" № 2 успешно приземлился в степях Оренбургской области.

спускаемый аппарат спутника "Бион-М" №2
Фото: Telegram / Роскосмос by Иван Тимошенко is licensed under free for commercial use


С живыми организмами на борту

На его борту были живые организмы (мыши, мухи, грибы, лишайники и бактерии), которые были отправлены в космос для научных исследований. Представители "Роскосмоса" сообщили, что космический аппарат был запущен с космодрома Байконур и после 30 дней в космосе вернулся на Землю с такими интересными "гостями", сообщает "Царьград". Цель исследования — выяснить как действует невесомость и радиация на разные виды живых существ.

Среди всех биологических образцов на борту были уникальные штаммы бактерий, которые прошли строгий космический "отбор". Эти микроорганизмы теперь станут основой для создания новейших медицинских препаратов.

Отправятся затем в лаборатории 

Все живые организмы, которые вернулись на Землю, будут отправлены в лаборатории для дальнейших исследований. Возможно, эти исследования помогут человечеству в будущих космических экспедициях

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
