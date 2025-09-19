Затерянные в веках: как учёные используют ДНК голубей для воссоздания додо

Истории о "воскрешении" вымерших видов всё чаще звучат не только в фантастике, но и в реальных научных проектах. Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences Inc. заявил о намерении вернуть к жизни птицу додо, исчезнувшую с лица Земли ещё в XVII веке. По оценкам специалистов, на этот проект уйдёт от пяти до семи лет и около 120 миллионов долларов инвестиций.

Фото: commons.wikimedia by Isaiah Maghanga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученый, лаборатория

Как учёные собираются "оживить" додо

Главная сложность — отсутствие живых представителей вида. Учёные пошли по пути ближайших генетических "родственников": исследователи уже вырастили первичные половые клетки голубей, вид которых тесно связан с маврикийским дронтом. Эти клетки должны стать ключом к восстановлению генома вымершей птицы.

Компания планирует не только работать в лабораториях, но и создать целый центр по исследованию пернатых в Техасе. Это позволит объединить усилия генетиков, орнитологов и биоинженеров.

Советы шаг за шагом: как работает технология "возрождения"

Находят генетически близкий вид — "донор" для клеток. Выращивают первичные половые клетки в лабораторных условиях. Вносят изменения в геном, чтобы приблизить его к вымершему виду. Пересаживают клетки в эмбрионы "донора". Получают потомство с характеристиками исчезнувшего вида.

FAQ

Сколько стоит "оживить" додо?

По оценкам Colossal Biosciences — около 120 миллионов долларов.

Можно ли вернуть всех вымерших животных?

Нет. Не для всех сохранился пригодный для работы генетический материал.

Когда появятся первые особи?

Учёные планируют достичь результата в течение 5-7 лет.

Три интересных факта о додо

Додо впервые описали в 1598 году голландские моряки, высадившиеся на Маврикии. Последнее научно подтверждённое наблюдение птицы датируется 1662 годом. Изображения додо сохранились только на рисунках и в описаниях путешественников, что породило множество мифов о его внешности.

Исторический контекст: символ вымирания

Додо стал одним из первых примеров, когда человечество осознало последствия собственной деятельности для природы. В XVII веке охота и разрушение среды обитания привели к полному исчезновению птицы. С тех пор образ додо превратился в символ утраченных видов. Попытка вернуть его сегодня — не только научный эксперимент, но и напоминание о хрупкости природы.