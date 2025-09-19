Затерянные в веках: как учёные используют ДНК голубей для воссоздания додо

Истории о "воскрешении" вымерших видов всё чаще звучат не только в фантастике, но и в реальных научных проектах. Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences Inc. заявил о намерении вернуть к жизни птицу додо, исчезнувшую с лица Земли ещё в XVII веке. По оценкам специалистов, на этот проект уйдёт от пяти до семи лет и около 120 миллионов долларов инвестиций.
Главная сложность — отсутствие живых представителей вида. Учёные пошли по пути ближайших генетических "родственников": исследователи уже вырастили первичные половые клетки голубей, вид которых тесно связан с маврикийским дронтом. Эти клетки должны стать ключом к восстановлению генома вымершей птицы.
Компания планирует не только работать в лабораториях, но и создать целый центр по исследованию пернатых в Техасе. Это позволит объединить усилия генетиков, орнитологов и биоинженеров.
По оценкам Colossal Biosciences — около 120 миллионов долларов.
Нет. Не для всех сохранился пригодный для работы генетический материал.
Учёные планируют достичь результата в течение 5-7 лет.
Додо стал одним из первых примеров, когда человечество осознало последствия собственной деятельности для природы. В XVII веке охота и разрушение среды обитания привели к полному исчезновению птицы. С тех пор образ додо превратился в символ утраченных видов. Попытка вернуть его сегодня — не только научный эксперимент, но и напоминание о хрупкости природы.
