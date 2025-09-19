На курорте Роза Хутор выпал первый снег

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Наука

Вчера и сегодня погода над территорией курорта "Роза Хутор" определялась серией холодных фронтов, связанных с циклоном над юго-западом Чёрного моря.

Красная поляна
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красная поляна

За вчерашний день и вечер температура понизилась на 5-7 С° по всем высотам курорта. Заток холода из района Скандинавии привёл к тому, что на гребне хребта Аибга вечером и ночью наблюдался мокрый снег, который дал прирост 2-4 см по верхним отметкам курорта (трассы Примула, Фиалка, смотровая Каменный Столб). За прошедшие сутки выпало по данным автоматических метеорологических станций 26,5-50,2 мм по разным высотам курорта. Сегодня ожидаем дневные максимумы на Пике: +2…+4 С°, Горная Олимпийская деревня+11…+13 С°, Долина +14…+16 С°, осадки от слабых до умеренных около 10 мм.

"Выпадение снега в первых числах и середине сентября явления для нас нередкое. С периодичностью раз в три года снежный покров ложится в горах Сочи на высотах выше 2300-2500 метров, который обычно не задерживается долго и сходит в течение 3-5 дней", — отметили в пресс службе "Роза Хутор".

В течение следующих дней ожидается умеренная трансформация холода и повышение температур. Уже с понедельника в горах ожидается бабье лето.

На курорте "Роза Хутор" летний сезон продлится до начала ноября. Зимний сезон как обычно стартует в декабре.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
