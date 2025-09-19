Популярные приложения могут быть фейком: простые правила защиты смартфона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Наука

Главное правило защиты от поддельных приложений — скачивать их только с официальных платформ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК Элемент Александр Дворянский.

TikTok
Фото: commons.wikimedia.org by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
TikTok

По словам специалиста, поддельные приложения чаще всего распространяются через сторонние сайты и ссылки из писем.

"Если есть сомнения, лучше не переходить по таким ссылкам, а скачать приложение напрямую из App Store или Google Play. В этом случае шанс столкнуться с подделкой крайне мал", — пояснил Дворянский.

Он отметил, что особенно опасны приложения, маскирующиеся под сервисы банков и других популярных платформ.

"Злоумышленники клонируют официальные приложения и рассылают ссылки на них через неофициальные ресурсы. Человек скачивает такое приложение, вводит данные — и они попадают к мошенникам", — сказал эксперт.

Дворянский также подчеркнул важность проверки отзывов и рейтингов.

"Если отзывы негативные или подозрительно однообразные, это повод насторожиться. Даже новые приложения обычно уже имеют достаточное количество реальных отзывов", — отметил он.

Кроме того, специалист рекомендовал ограничивать права доступа приложений: не давать полный доступ к контактам, камере или личной информации.

"Если вы случайно установили поддельное приложение, нужно сразу провести антивирусную проверку, удалить опасное ПО и повторно проверить устройство", — заключил Дворянский.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
