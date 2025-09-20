Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Палеонтология — одна из тех наук, где даже старые находки способны открыть новое знание. В Уэльсе спустя более века удалось подтвердить существование нового вида динозавра, жившего в конце триасового периода. Его назвали Newtonsaurus - в честь исследователя Эдвина Талли Ньютона, впервые описавшего окаменелость ещё в XIX веке.

История началась с находки челюстной кости, сделанной в 1899 году неподалёку от Пенарта. Долгие годы образец оставался загадкой: часть учёных сомневалась, что он принадлежит динозавру, ведь сохранились только естественные слепки в породе, а сам костный материал утратился. Лишь современные цифровые методы дали шанс взглянуть на древность под другим углом.

Как оживили забытый образец

Команда палеонтологов из Бристоля применила фотограмметрию — технологию, позволяющую с помощью серии фотографий воссоздать трёхмерную модель объекта, написано в последнем номере научного издания Proceedings of the Geologists’ Association. Так студент Оуэн Эванс создал точную 3D-реконструкцию челюстной кости. Это позволило учёным изучить мельчайшие особенности: бороздки, зазубрины на зубах и даже форму выступов.

"Этот образец много раз упоминался в научных статьях, но его так и не удалось идентифицировать", — сказал студент-палеонтолог Оуэн Эванс.

Оказалось, что это действительно часть мощной челюсти теропода — хищного динозавра, обитавшего на территории современного Южного Уэльса примерно 200 миллионов лет назад.

Почему понадобилось новое название

Первоначально окаменелость получила имя Zanclodon cambrensis. Но со временем стало ясно, что род Zanclodon включает слишком широкий круг древних рептилий и не может использоваться для точной классификации. Поэтому палеонтологи предложили новое название — Newtonsaurus cambrensis. Оно отражает и географию находки, и вклад исследователя XIX века.

"Мы назвали его в честь Ньютона — Newtonsaurus", — отметил Оуэн Эванс.

Размеры и особенности динозавра

Самым удивительным стало то, что челюсть, длина которой достигала 60 см, принадлежала животному размером около 5-7 метров. Для позднего триаса это гигантские масштабы: большинство тероподов тогда не превышали трёх метров.

По строению зубов и их расположению Newtonsaurus оказался близок к ранним предкам двух крупных ветвей тероподов — целофизоидов и аверостр. Это делает находку особенно ценной для понимания эволюции хищных динозавров.

Сравнение с другими тероподами триасового периода

Вид динозавра Длина тела Период обитания Особенности Newtonsaurus cambrensis 5-7 м Поздний триас Крупная челюсть, развитые зубы Coelophysis 2-3 м Поздний триас Стройное тело, быстрый бегун Liliensternus 4-5 м Поздний триас Хищник с длинной шеей Herrerasaurus 3-4 м Ранний триас Один из древнейших тероподов

3 интересных факта

Викторианцы активно собирали окаменелости по всей Британии, что сформировало богатые коллекции музеев. В Уэльсе сохранились редкие триасовые пласты, что делает регион уникальным для науки. Длина Newtonsaurus сопоставима с автобусом — впечатляющий размер для животного своего времени.

