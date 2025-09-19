Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение

5:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Шнобелевская премия — это особая награда, которая каждый год удивляет мир. Её вручают не за привычные достижения в медицине, физике или химии, а за исследования, которые одновременно кажутся забавными и в то же время заставляют глубже взглянуть на суть науки.

Фото: commons.wikimedia by Isaiah Maghanga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ученый, лаборатория

В этом году церемония прошла в Бостонском университете и была посвящена теме "Пищеварение". Как обычно, зрители забрасывали сцену бумажными самолётиками, а вручали награды настоящие нобелевские лауреаты, информирует CNN.

Забавные и странные исследования

Среди лауреатов — исследователи, которые проверили, снизят ли нарисованные на коровах полосы количество укусов слепней, а также те, кто выяснял, какие виды пиццы предпочитают радужные ящерицы в Того.

Литературную награду посмертно получил Уильям Б. Бин, посвятивший десятилетия измерению роста собственного ногтя. В педиатрии отметили Джули Меннеллу и Гэри Бошама за работу о том, как вкус чеснока в рационе матери влияет на кормление грудью.

В психологии победили учёные, исследовавшие, как человек реагирует на похвалу за интеллект. В химии — команда, проверившая, можно ли "насытиться" быстрее, если добавить в рацион тефлон.

Не обошли вниманием и алкоголь. Одни исследователи выясняли, помогает ли он лучше говорить на иностранном языке, другие — как спиртное сказывается на полётах летучих мышей и их эхолокации.

Ещё одна награда досталась группе, изучавшей соус для пасты: как избежать того, чтобы он превращался в липкую массу.

Наука ради любопытства

По мнению Карли Йорк, доцента биологии в Университете Ленуар-Райн, эти исследования кажутся нелепыми только на первый взгляд.

"За каждым экспериментом, который на первый взгляд кажется абсурдным, скрывается настоящая истина, которую ещё предстоит открыть", — сказала доцент Карли Йорк.

Учёная напоминает, что многие прорывы начались с любопытства: от изучения бактерий в экстремальных условиях до создания технологий секвенирования ДНК.

"Базовые исследования, продиктованные любопытством, проложили путь к самым революционным медицинским и технологическим прорывам прошлого века", — отметила Йорк.

Она подчеркнула, что фундаментальная наука сегодня часто страдает от сокращения финансирования, хотя именно она создаёт основу для будущих открытий.

Советы шаг за шагом: как попасть в число лауреатов

Выберите тему, которая вызывает у вас неподдельное любопытство. Не бойтесь казаться смешным — иногда самые нелепые вопросы ведут к важным выводам. Фиксируйте каждую деталь: от роста ногтя до вкуса пиццы для ящериц. Публикуйте результаты в научных журналах. Подайте заявку в комитет Шнобеля — и ждите, возможно, именно ваш проект станет поводом для смеха и вдохновения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать абсурдные идеи.

Последствие: Упустить неожиданные открытия.

Альтернатива: Поддерживать креативные исследования, даже если они выглядят нелепо.

Ошибка: Финансировать только прикладные проекты.

Последствие: Замедление научных прорывов.

Альтернатива: Инвестировать и в фундаментальные исследования.

Ошибка: Смеяться над экспериментами без анализа.

Последствие: Недооценка ценности "глупой" науки.

Альтернатива: Смотреть на суть и выводы.

А что если…

А что если бы человечество перестало поощрять исследования из чистого любопытства? Возможно, не появились бы антибиотики, интернет или электромобили. Шнобелевская премия напоминает: даже абсурдные на первый взгляд работы могут изменить будущее.

Плюсы и минусы премии

Привлекает внимание к науке — Учит смеяться над собой — Доступна широкой аудитории — Стимулирует любопытство

Может показаться не серьёзной — Иногда трудно уловить практическую пользу — Риск недооценки фундаментальной ценности — Финансирование подобных проектов ограничено

FAQ

Как выбрать тему для "несерьёзного" исследования?

Ориентируйтесь на то, что вас искренне интересует, даже если кажется смешным.

Сколько стоит участие?

Подать заявку бесплатно, главное — публикация работы в научных источниках.

Что лучше: Нобель или Шнобель?

Это разные награды. Нобель — признание величайших открытий, Шнобель — демонстрация важности креативности.

Мифы и правда

Миф: Шнобелевская премия — это издёвка над учёными.

Правда: Она подчеркивает ценность любопытства и открытости.

Миф: Эти исследования бесполезны.

Правда: Многие идеи позже находят практическое применение.

3 интересных факта

• Вручение всегда сопровождается бумажными самолётиками.

• Мини-оперы на церемонии стали традицией.

• Первые награды вручали в Гарварде в 1991 году.

Исторический контекст