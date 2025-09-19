Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение

Шнобелевская премия — это особая награда, которая каждый год удивляет мир. Её вручают не за привычные достижения в медицине, физике или химии, а за исследования, которые одновременно кажутся забавными и в то же время заставляют глубже взглянуть на суть науки.
В этом году церемония прошла в Бостонском университете и была посвящена теме "Пищеварение". Как обычно, зрители забрасывали сцену бумажными самолётиками, а вручали награды настоящие нобелевские лауреаты, информирует CNN.
Среди лауреатов — исследователи, которые проверили, снизят ли нарисованные на коровах полосы количество укусов слепней, а также те, кто выяснял, какие виды пиццы предпочитают радужные ящерицы в Того.
Литературную награду посмертно получил Уильям Б. Бин, посвятивший десятилетия измерению роста собственного ногтя. В педиатрии отметили Джули Меннеллу и Гэри Бошама за работу о том, как вкус чеснока в рационе матери влияет на кормление грудью.
В психологии победили учёные, исследовавшие, как человек реагирует на похвалу за интеллект. В химии — команда, проверившая, можно ли "насытиться" быстрее, если добавить в рацион тефлон.
Не обошли вниманием и алкоголь. Одни исследователи выясняли, помогает ли он лучше говорить на иностранном языке, другие — как спиртное сказывается на полётах летучих мышей и их эхолокации.
Ещё одна награда досталась группе, изучавшей соус для пасты: как избежать того, чтобы он превращался в липкую массу.
По мнению Карли Йорк, доцента биологии в Университете Ленуар-Райн, эти исследования кажутся нелепыми только на первый взгляд.
"За каждым экспериментом, который на первый взгляд кажется абсурдным, скрывается настоящая истина, которую ещё предстоит открыть", — сказала доцент Карли Йорк.
Учёная напоминает, что многие прорывы начались с любопытства: от изучения бактерий в экстремальных условиях до создания технологий секвенирования ДНК.
"Базовые исследования, продиктованные любопытством, проложили путь к самым революционным медицинским и технологическим прорывам прошлого века", — отметила Йорк.
Она подчеркнула, что фундаментальная наука сегодня часто страдает от сокращения финансирования, хотя именно она создаёт основу для будущих открытий.
А что если бы человечество перестало поощрять исследования из чистого любопытства? Возможно, не появились бы антибиотики, интернет или электромобили. Шнобелевская премия напоминает: даже абсурдные на первый взгляд работы могут изменить будущее.
Привлекает внимание к науке — Учит смеяться над собой — Доступна широкой аудитории — Стимулирует любопытство
Может показаться не серьёзной — Иногда трудно уловить практическую пользу — Риск недооценки фундаментальной ценности — Финансирование подобных проектов ограничено
Ориентируйтесь на то, что вас искренне интересует, даже если кажется смешным.
Подать заявку бесплатно, главное — публикация работы в научных источниках.
Это разные награды. Нобель — признание величайших открытий, Шнобель — демонстрация важности креативности.
• Вручение всегда сопровождается бумажными самолётиками.
• Мини-оперы на церемонии стали традицией.
• Первые награды вручали в Гарварде в 1991 году.
