Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Загадка лонг ковида: как вирус влияет на репродуктивное здоровье
Лучшее время для визита в Матеру: когда пещерный город раскрывает красоту
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Иваси ускользает? Что происходит с дальневосточной сардиной
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Французский символ капризности, который легко освоить дома
Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей
Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей

Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют

5:50
Наука

Ледяной спутник Сатурна Энцелад давно считается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Его гейзеры, выбрасывающие в космос воду и органические молекулы, казались убедительным доказательством существования скрытого океана, где могут быть условия для жизни. Но новые эксперименты показали, что всё может быть куда сложнее.

спутник Энцелад
Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL/Space Science Institute, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутник Энцелад

Учёные выяснили: радиация, постоянно воздействующая на поверхность спутника, способна создавать те самые органические соединения, которые ранее связывали с его океаном. Этот результат заставил астрономов пересмотреть прежние гипотезы о возможной обитаемости Энцелада.

Органика из океана или из радиации?

Впервые впечатляющие струи с южного полюса Энцелада зафиксировал аппарат NASA "Кассини" в 2005 году. Шлейфы воды и льда поднимались из трещин, названных "тигровыми полосами". Анализ показал наличие солей и множества органических молекул, что сразу же вдохновило астробиологов: такие вещества считаются предшественниками жизни.

Однако новое исследование внесло сомнения. Эксперименты показали, что частицы радиации, окружавшей Энцелад в магнитосфере Сатурна, могли синтезировать аналогичные соединения прямо в ледяной коре.

"Хотя обнаружение сложных органических молекул в среде Энцелада остаётся важным ключом к оценке обитаемости спутника, результаты показывают, что радиационная химия на поверхности и в шлейфах также может приводить к образованию этих молекул", — заявила доктор Грейс Ричардс из Национального института астрофизики и планетологии (INAF) в Риме.

Это открытие сделало вопрос о происхождении органики куда менее однозначным.

Как проводили эксперименты

Исследователи смоделировали лёд Энцелада в лаборатории: в образцы добавили воду, метан, аммиак и углекислый газ, охладив их до -200 °C. Затем этот лёд подвергли воздействию ионов, имитирующих радиацию в магнитосфере Сатурна. В результате возникли соединения, напоминающие предшественники аминокислот — фундамент жизни.

Это показало, что некоторые молекулы могли рождаться прямо на поверхности спутника без участия океана.

Советы шаг за шагом: как учёные ищут жизнь на ледяных мирах

  1. Анализируют состав шлейфов, проходя сквозь них аппаратами (пример — "Кассини").
  2. Создают лабораторные модели, имитирующие лёд и радиацию.
  3. Сравнивают результаты экспериментов с реальными данными зондов.
  4. Планируют будущие миссии для уточнения состава океана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать любой след органики доказательством жизни.
  • Последствие: завышенные ожидания и неверные выводы о потенциальной обитаемости.
  • Альтернатива: учитывать влияние радиации и проводить комплексные исследования (например, с помощью будущих миссий ESA Voyage 2050).

А что если…

А что если оба процесса — океанический и радиационный — действуют одновременно? Тогда часть молекул действительно поступает из глубины, а другая синтезируется на поверхности. Это сделает задачу разграничения их происхождения невероятно сложной, но ещё более интересной для науки.

Плюсы и минусы версий

Океаническое происхождение — Высокая вероятность обитаемой среды, оправдывает интерес к миссиям — Сложно доказать напрямую

Радиационное происхождение — Подтверждено экспериментально, объясняет простые соединения — Не решает вопроса о сложной органике

FAQ

Как выбрать миссию для проверки гипотез?

Лучший вариант — аппараты, способные брать пробы из шлейфов и проводить спектральный анализ на месте.

Сколько стоит миссия к Энцеладу?

Оценки варьируются: от $2 до $5 млрд, в зависимости от масштаба и продолжительности.

Что лучше для поиска жизни — Европа или Энцелад?

Европа (спутник Юпитера) имеет более мощное излучение, но там также предполагается океан. Энцелад удобнее для исследования благодаря активным гейзерам.

Мифы и правда

  • Миф: если найдена органика, значит есть жизнь.
  • Правда: органика может быть продуктом радиационной химии.
  • Миф: океан Энцелада точно обитаем.
  • Правда: пока это только гипотеза, требующая новых подтверждений.
  • Миф: "Кассини" доказал существование живых организмов.
  • Правда: он лишь показал наличие условий, благоприятных для их появления.

3 интересных факта

  1. Лёд Энцелада настолько чистый, что его альбедо (отражающая способность) выше, чем у свежего снега на Земле.
  2. Гравитация Сатурна разогревает недра спутника, создавая энергию для гейзеров.
  3. Если бы на Энцеладе была жизнь, её следы могли бы выбрасываться прямо в космос — что делает его уникальным объектом для поиска.

Исторический контекст

  • 1789 год: Энцелад открыт Уильямом Гершелем.
  • 2005 год: "Кассини" впервые обнаружил гейзеры.
  • 2017 год: миссия "Кассини" завершена, но её данные до сих пор анализируются.
  • 2025 год: новые исследования показали роль радиации.
  • 2050 год: ожидаемые миссии ESA должны дать окончательные ответы.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют
Загадка лонг ковида: как вирус влияет на репродуктивное здоровье
Лучшее время для визита в Матеру: когда пещерный город раскрывает красоту
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Иваси ускользает? Что происходит с дальневосточной сардиной
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Французский символ капризности, который легко освоить дома
Установить им лимит: в России предлагают пересмотреть зарплаты директоров и главврачей
Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.