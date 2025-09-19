Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%

Простая добавка, которая продаётся без рецепта в любой аптеке, неожиданно оказалась полезной в деле снижения риска развития рака кожи. Речь идёт о никотинамиде — форме витамина B3. Крупное исследование на базе медицинских данных десятков тысяч американских ветеранов показало, что регулярный приём этой добавки может снизить вероятность появления новых случаев болезни.
Никотинамид — разновидность витамина B3, которая не вызывает характерного "прилива" и покраснения кожи, присущего ниацину. Его роль в организме связана с поддержкой уровня НАД⁺ - вещества, участвующего в энергетическом обмене и восстановлении ДНК. Учёные считают, что именно это объясняет защитные свойства никотинамида.
Лабораторные опыты и клинические наблюдения показывают, что вещество помогает клеткам восстанавливаться после воздействия ультрафиолетового излучения и снижает иммунное угнетение, вызванное солнцем, говорится в статье журнала JAMA Dermatology.
"Никотинамид, простое производное витамина B3, может стать эффективным средством для профилактики рака кожи", — сказал доктор Юсуф Мохаммед.
Как проводилось исследование
Учёные проанализировали электронные карты 33 822 ветеранов США за 25 лет. У 12 287 человек в анамнезе был регулярный приём никотинамида (500 мг дважды в день, не менее месяца). Остальные 21 479 пациентов в группу приёма добавки не входили.
Чтобы исключить влияние сопутствующих факторов, исследователи сопоставляли данные по возрасту, полу, этнической принадлежности, наличию рака кожи в прошлом, терапии ретиноидами и другим параметрам.
Выводы оказались интересными:
"Наибольший эффект наблюдался при плоскоклеточной карциноме, когда риск снизился более чем на 20%", — отметил доктор Мохаммед.
А что если никотинамид станет обязательной частью профилактики для групп риска? В таком случае можно ожидать снижения числа кожных онкологических заболеваний среди пожилых пациентов, людей со светлой кожей и тех, кто много времени проводит на солнце.
Доступность без рецепта - Нужна регулярность приёма
Низкая цена - Эффект умеренный, не панацея
Хорошая переносимость - Данные в основном по мужчинам-ветеранам
Возможность сочетать с другими методами - Нет полной защиты без SPF и обследований
Ищите на упаковке слова "никотинамид" или "ниацинамид".
Банка на месяц в среднем стоит дешевле, чем хороший солнцезащитный крем.
Лучший результат достигается в комбинации: наружная защита и приём добавки.
История витамина B3 началась в первой половине XX века, когда врачи искали средство против пеллагры — болезни, связанной с его дефицитом. Позже стало понятно, что ниацин и никотинамид участвуют во множестве биохимических процессов. Сегодня же его рассматривают как часть профилактики рака кожи, особенно в странах с высоким уровнем солнечного излучения.
