Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%

6:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Простая добавка, которая продаётся без рецепта в любой аптеке, неожиданно оказалась полезной в деле снижения риска развития рака кожи. Речь идёт о никотинамиде — форме витамина B3. Крупное исследование на базе медицинских данных десятков тысяч американских ветеранов показало, что регулярный приём этой добавки может снизить вероятность появления новых случаев болезни.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik уход за кожей

Что такое никотинамид и чем он отличается от ниацина

Никотинамид — разновидность витамина B3, которая не вызывает характерного "прилива" и покраснения кожи, присущего ниацину. Его роль в организме связана с поддержкой уровня НАД⁺ - вещества, участвующего в энергетическом обмене и восстановлении ДНК. Учёные считают, что именно это объясняет защитные свойства никотинамида.

Лабораторные опыты и клинические наблюдения показывают, что вещество помогает клеткам восстанавливаться после воздействия ультрафиолетового излучения и снижает иммунное угнетение, вызванное солнцем, говорится в статье журнала JAMA Dermatology.

"Никотинамид, простое производное витамина B3, может стать эффективным средством для профилактики рака кожи", — сказал доктор Юсуф Мохаммед.

Как проводилось исследование

Учёные проанализировали электронные карты 33 822 ветеранов США за 25 лет. У 12 287 человек в анамнезе был регулярный приём никотинамида (500 мг дважды в день, не менее месяца). Остальные 21 479 пациентов в группу приёма добавки не входили.

Чтобы исключить влияние сопутствующих факторов, исследователи сопоставляли данные по возрасту, полу, этнической принадлежности, наличию рака кожи в прошлом, терапии ретиноидами и другим параметрам.

Выводы оказались интересными:

общий риск появления нового рака кожи снизился на 14 %;

если добавка назначалась сразу после первого случая, повторное заболевание встречалось на 54 % реже;

наибольшая защита наблюдалась при плоскоклеточной карциноме кожи;

у пациентов после трансплантации органов эффект был слабее, но раннее назначение добавки снижало риск плоскоклеточного рака.

"Наибольший эффект наблюдался при плоскоклеточной карциноме, когда риск снизился более чем на 20%", — отметил доктор Мохаммед.

Советы шаг за шагом: как правильно применять

Проконсультироваться с дерматологом перед началом приёма. Использовать форму "никотинамид" или "ниацинамид", а не обычный ниацин. Принимать по 500 мг два раза в день во время еды. Не прекращать использование солнцезащитного крема и избегать чрезмерного пребывания на солнце. Регулярно проходить осмотр кожи у врача, особенно при наличии факторов риска.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заменить солнцезащиту только приёмом витаминов.

→ Последствие: риск сохраняется, УФ-лучи продолжают повреждать кожу.

→ Альтернатива: совмещать добавку с кремами SPF, одеждой и головными уборами.

→ Последствие: риск сохраняется, УФ-лучи продолжают повреждать кожу. → Альтернатива: совмещать добавку с кремами SPF, одеждой и головными уборами. Ошибка: принимать ниацин вместо никотинамида.

→ Последствие: покраснение, дискомфорт, перегрузка печени.

→ Альтернатива: выбирать именно никотинамид или ниацинамид.

→ Последствие: покраснение, дискомфорт, перегрузка печени. → Альтернатива: выбирать именно никотинамид или ниацинамид. Ошибка: назначать себе дозу выше 1 г в сутки без врача.

→ Последствие: головные боли, расстройства ЖКТ.

→ Альтернатива: придерживаться дозировки 500 мг дважды в день.

А что если…

А что если никотинамид станет обязательной частью профилактики для групп риска? В таком случае можно ожидать снижения числа кожных онкологических заболеваний среди пожилых пациентов, людей со светлой кожей и тех, кто много времени проводит на солнце.

Плюсы и минусы

Доступность без рецепта - Нужна регулярность приёма

Низкая цена - Эффект умеренный, не панацея

Хорошая переносимость - Данные в основном по мужчинам-ветеранам

Возможность сочетать с другими методами - Нет полной защиты без SPF и обследований

FAQ

Как выбрать добавку с витамином B3?

Ищите на упаковке слова "никотинамид" или "ниацинамид".

Сколько стоит курс?

Банка на месяц в среднем стоит дешевле, чем хороший солнцезащитный крем.

Что лучше: кремы или таблетки?

Лучший результат достигается в комбинации: наружная защита и приём добавки.

Мифы и правда

Миф: никотинамид полностью предотвращает рак кожи.

Правда: он лишь снижает риск, но не заменяет другие методы.

Правда: он лишь снижает риск, но не заменяет другие методы. Миф: ниацин и никотинамид одинаковы.

Правда: ниацин вызывает "приливы", никотинамид переносится легче.

Правда: ниацин вызывает "приливы", никотинамид переносится легче. Миф: добавки вредны для печени.

Правда: никотинамид в рекомендуемой дозе безопасен.

Три интересных факта

Никотинамид активно используют и в косметологии: он входит в состав сывороток и кремов для лица. Витамин B3 помогает не только коже, но и нервной системе, участвуя в работе мозга. Первые клинические исследования по его влиянию на рак кожи проводились в Австралии, где солнечная активность особенно высока.

Исторический контекст

История витамина B3 началась в первой половине XX века, когда врачи искали средство против пеллагры — болезни, связанной с его дефицитом. Позже стало понятно, что ниацин и никотинамид участвуют во множестве биохимических процессов. Сегодня же его рассматривают как часть профилактики рака кожи, особенно в странах с высоким уровнем солнечного излучения.