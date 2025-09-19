Загадка кратера Лаппаярви: когда микробная жизнь начала свой путь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Наука

Около 78 миллионов лет назад столкновение космического объекта размером примерно 1,6 км с территорией нынешней Финляндии привело к формированию кратера Лаппаярви, достигающего 23 км в поперечнике и 750 м в глубину.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Колонизация микроорганизмов

Этот мощный удар вызвал образование разветвлённой гидротермальной сети в деформированных скальных породах, расположенных под кратером. Существующие данные указывают на то, что после этого события живые организмы заселили повреждённые породы, нагревая протекающую сквозь них жидкость. Но точное время этого заселения оставалось неопределённым, пишет planet-today.

78 миллионов лет назад

Новое исследование предоставило первые точные данные о времени начала этой колонизации. Коллектив учёных установил время заселения микробной формой жизни гидротермальной системы под структурой Лаппаярви, возраст которой составляет 78 миллионов лет. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

"Это чрезвычайно увлекательное исследование, так как оно позволяет впервые выстроить полную картину произошедшего", — отметил Гордон Осински из университета Западного Онтарио (Канада).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
