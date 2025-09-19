Джеймс Уэбб нашёл кандидата на вторую Землю: TRAPPIST-1 e и её уникальная атмосфера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Если дальнейшие, более глубокие исследования подтвердят предварительные данные, полученные с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", астрономы, возможно, впервые получат убедительные доказательства существования атмосферы, аналогичной земной, на экзопланете.

Космический телескоп Джеймс Уэбб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космический телескоп Джеймс Уэбб

Объект пристального изучения

Речь идет о планете, входящей в состав планетной системы TRAPPIST-1, удалённой от нас примерно на 40 световых лет. Эта система, открытая в 2016 году группой бельгийских астрономов, была названа в честь их любимого сорта пива и с тех пор является объектом пристального изучения.

Нестор Эспиноза, астроном из Научного института космического телескопа в Балтиморе. Он пояснил, что звезда в этой системе очень мала, размером с Юпитер, и вокруг нее вращаются как минимум семь планет, три из которых находятся в так называемой зоне обитаемости, где, при наличии атмосферы, может существовать вода.

В ходе наблюдений

Эспиноза и его коллеги сосредоточили свое внимание на планете TRAPPIST-1 e, четвертой по удалённости от звезды, в исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters. Четыре наблюдения, проведенные в 2023 году с использованием телескопа "Джеймс Уэбб", не исключили наличие атмосферы, что даёт основания для оптимизма.

"Основываясь на результатах первых четырех наблюдений, мы не можем утверждать об отсутствии атмосферы на этой планете. Это вселяет надежду на то, что у нее все еще может быть атмосфера", — сказал Эспиноза, добавив, что запланированы дальнейшие наблюдения, включающие еще 15 сеансов.

TRAPPIST-1 e считается одним из наиболее перспективных кандидатов на наличие жидкой воды на поверхности.

По размеру близка к Земле и совершает оборот вокруг своей звезды за шесть дней.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
