700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды

Археологи на отдалённом шотландском острове Айлей обнаружили руины "затерянного" замка, который некогда был центром власти могущественной династии лордов островов.

Замковая роскошь

Эти правители контролировали значительную часть западной Шотландии 700 лет назад. Замок, вероятно, включал в себя большой зал для пиршеств, часовню, мастерские и спальни, где лорды, связанные с шотландским кланом Макдональдов, жили в роскоши с XIII по XV века. Они управляли своими землями почти как короли, отделившись от шотландской монархии, что не нравилось таким правителям, как Яков IV.

Крах к концу XV века

Хотя со временем лорды островов потерпели крах в конце XV века, когда их замок был разрушен, новые археологические данные показывают, что эта грандиозная крепость располагалась на двух небольших островах в озере Финлагган.

На большом острове находилась каменная башня, а на меньшем — двор с кухнями, часовней и залом для банкетов. В XIV-XV веках эти острова вошли в период своего расцвета, когда было много зданий и мощёных дорожек, ведущих к важным сооружениям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
