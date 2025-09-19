700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи на отдалённом шотландском острове Айлей обнаружили руины "затерянного" замка, который некогда был центром власти могущественной династии лордов островов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Caroline.goodson (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ раскопки

Замковая роскошь

Эти правители контролировали значительную часть западной Шотландии 700 лет назад. Замок, вероятно, включал в себя большой зал для пиршеств, часовню, мастерские и спальни, где лорды, связанные с шотландским кланом Макдональдов, жили в роскоши с XIII по XV века. Они управляли своими землями почти как короли, отделившись от шотландской монархии, что не нравилось таким правителям, как Яков IV.

Крах к концу XV века

Хотя со временем лорды островов потерпели крах в конце XV века, когда их замок был разрушен, новые археологические данные показывают, что эта грандиозная крепость располагалась на двух небольших островах в озере Финлагган.

На большом острове находилась каменная башня, а на меньшем — двор с кухнями, часовней и залом для банкетов. В XIV-XV веках эти острова вошли в период своего расцвета, когда было много зданий и мощёных дорожек, ведущих к важным сооружениям.