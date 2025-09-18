Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3,2 гектара магии: 330 редких растений этого парка очаровывали 12 500 туристов
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Два концерта Вани Дмитриенко обещают взрывной доход — эти цифры сводят с ума
Горбачёва раскрыла шокирующие подробности осмотра в 15 лет: что произошло в клинике
Сладкая дыня превращается в яд: три продукта, с которыми её нельзя есть ни в коем случае
Автомобиль превращается в ледяную капсулу: простые способы попасть в салон, когда дверь примёрзла
Хватит возиться: французский шеф показал, как сделать ресторанное яйцо-пашот за минуту
Как пилатес ломает привычные правила фитнеса: меньше усилий — больше результата
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут

Покемон из морских глубин: как выглядит новый вид рыб-улиток, обитающий в кромешной тьме

Наука

Учёные были приятно удивлены, обнаружив новый вид рыб-улиток.

рыба-улитка
Фото: en.wikipedia.org by Неизвестный автор is licensed under free for commercial use
рыба-улитка

Как выглядит

Впервые это большеглазое розовое создание было замечено в 2019 году исследователями, изучавшими морское дно у берегов Калифорнии с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 3268 метров. Они совершенно случайно наткнулись на взрослую особь женского пола, длиной 9,2 см, беззаботно плавающую в условиях колоссального давления, леденящего холода и непроглядной тьмы.

Бугристая рыба-улитка

Последние исследования показали, что данное животное принадлежит к виду, ранее неизвестному науке, и получило название "бугристая рыба-улитка" (Careproctus colliculi).

Для представителей семейства лилиобразных характерны крупная голова, желеобразное тело, покрытое неплотной кожей, и узкий хвост. У многих из них на брюшке расположен диск, позволяющий им закрепляться на дне или цепляться за крупных животных.

Поклонники рыб-улиток называют их "очаровательными" и "самыми милыми морскими рыбами", которых они когда-либо видели. Один из пользователей даже сравнил его с "настоящим покемоном".

"В морских глубинах обитает невероятное разнообразие организмов и поистине удивительный набор адаптаций. Наше открытие является напоминанием о том, как много нам еще предстоит узнать о жизни на Земле, а также о силе любопытства и исследований", отмечает Маккензи Джеррингер, доцент Университета штата Нью-Йорк в Дженесео.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Мир. Новости мира
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Домашние животные
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
3,2 гектара магии: 330 редких растений этого парка очаровывали 12 500 туристов
Проблемы Австралии помогли экспорту российского угля
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Два концерта Вани Дмитриенко обещают взрывной доход — эти цифры сводят с ума
Сладкая дыня превращается в яд: три продукта, с которыми её нельзя есть ни в коем случае
Горбачёва раскрыла шокирующие подробности осмотра в 15 лет: что произошло в клинике
Автомобиль превращается в ледяную капсулу: простые способы попасть в салон, когда дверь примёрзла
Хватит возиться: французский шеф показал, как сделать ресторанное яйцо-пашот за минуту
Как пилатес ломает привычные правила фитнеса: меньше усилий — больше результата
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.