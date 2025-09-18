Покемон из морских глубин: как выглядит новый вид рыб-улиток, обитающий в кромешной тьме

Учёные были приятно удивлены, обнаружив новый вид рыб-улиток.

Фото: en.wikipedia.org by Неизвестный автор is licensed under free for commercial use рыба-улитка

Как выглядит

Впервые это большеглазое розовое создание было замечено в 2019 году исследователями, изучавшими морское дно у берегов Калифорнии с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине 3268 метров. Они совершенно случайно наткнулись на взрослую особь женского пола, длиной 9,2 см, беззаботно плавающую в условиях колоссального давления, леденящего холода и непроглядной тьмы.

Бугристая рыба-улитка

Последние исследования показали, что данное животное принадлежит к виду, ранее неизвестному науке, и получило название "бугристая рыба-улитка" (Careproctus colliculi).

Для представителей семейства лилиобразных характерны крупная голова, желеобразное тело, покрытое неплотной кожей, и узкий хвост. У многих из них на брюшке расположен диск, позволяющий им закрепляться на дне или цепляться за крупных животных.

Поклонники рыб-улиток называют их "очаровательными" и "самыми милыми морскими рыбами", которых они когда-либо видели. Один из пользователей даже сравнил его с "настоящим покемоном".

"В морских глубинах обитает невероятное разнообразие организмов и поистине удивительный набор адаптаций. Наше открытие является напоминанием о том, как много нам еще предстоит узнать о жизни на Земле, а также о силе любопытства и исследований", отмечает Маккензи Джеррингер, доцент Университета штата Нью-Йорк в Дженесео.