Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
619 миллионов долларов: Россия резко увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи
Казахстан обновил правила: автомобильные номера 2026 года — что нужно знать автовладельцам
Осторожно: варенье: почему нельзя варить из того, что жалко выбросить
Ипотека станет ближе: эти профессии копят на взнос в рекордно короткие сроки — и это не финансисты
Садоводы спорят веками: стоит ли обрезать пионы сразу после цветения или стоит подождать
Это занятие может покалечить: названы самые травмоопасные виды спорта
Минимализм уходит, смелость приходит: аксессуары, которые изменят моду этой осенью
Развод, рога и мягкое яйцо: Михаил Ширвиндт высказался об уходе молодой жены
Мясная правда звучит громче рекламы: вот почему рацион без баланса превращается в ошибку

Смартфоны и психика: правда ли, что телефон уменьшает активность мозга — и насколько это опасно

4:53
Наука

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для многих они — инструмент работы, общения и развлечений. Но всё чаще звучат тревожные слова о "гниении мозга", будто бы вызванном чрезмерным использованием гаджетов. Термин, популяризированный инфлюенсерами и СМИ, отражает реальную озабоченность: как постоянное пребывание в цифровом мире влияет на наш мозг и психику?

зависимость от смартфонов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зависимость от смартфонов

От мема к научной дискуссии

Фраза "гниение мозга" начиналась как шутка в интернете, но постепенно превратилась в обсуждаемый феномен. В 2024 году Оксфордский словарь признал её словом года, определив как "ухудшение психического состояния вследствие чрезмерного потребления тривиального контента".

Инфлюенсер Брендан Ру в июне написал пост, утверждая, что два и более часов "бездумного скроллинга" в день могут сокращать объём серого вещества в областях мозга, отвечающих за память и принятие решений. Его публикация сослалась на исследование 2020 года, проведённое с МРТ, где действительно выявили корреляцию между зависимостью от смартфона и уменьшением объёма серого вещества.

"Подобные посты не повысят осведомлённость и не будут способствовать ответственному потреблению", — пояснил нейробиолог Бен Беккер.

Что показывают исследования

Учёные из Гейдельбергского университета в 2020 году сравнили мозг 48 человек и обнаружили, что у тех, кто демонстрировал признаки зависимости от смартфона, некоторые зоны серого вещества были меньше. Эти области связаны с эмпатией, памятью и самоконтролем.

Однако результаты считаются предварительными: выборки малы, а сами исследования короткие. Учёные пока не могут однозначно сказать, что смартфоны вызывают изменения — возможно, уязвимость существовала изначально.

Советы шаг за шагом

  1. Ограничьте пассивное скроллинг-сёрфинг время.
  2. Включите отчёты о времени за экраном и анализируйте статистику.
  3. Выделяйте часы "без телефона", особенно перед сном.
  4. Замените часть цифрового досуга активностями: прогулки, спорт, хобби.
  5. Разделяйте работу и отдых: используйте "режим концентрации" или блокировщики приложений.

А что если…

А что если смартфоны не только вредят, но и тренируют мозг? Например, использование приложений для изучения языков или цифрового искусства может стимулировать память и креативность. Вопрос в том, что именно мы делаем с экраном.

FAQ

Правда ли, что смартфоны уменьшают мозг?

Прямых доказательств нет. Есть лишь корреляции между изменениями серого вещества и интенсивным использованием.

Сколько можно сидеть в телефоне без вреда?

Единого стандарта нет. Рекомендуется ограничивать пассивное использование до 1-2 часов в день.

Можно ли "вылечиться" от смартфон-зависимости?

Да, помогает цифровая гигиена: режим концентрации, лимиты экранного времени и работа с психологом.

Мифы и правда

  • Миф: смартфоны разрушают мозг.
    Правда: изменения мозга не всегда вредны — нейропластичность допускает и положительные адаптации.
  • Миф: "зависимость от смартфона" — признанный диагноз.
    Правда: термин спорный, учёные пока не пришли к единому мнению.
  • Миф: если много сидишь в телефоне, значит, у тебя депрессия.
    Правда: причинно-следственная связь не доказана.

Сон и психология

Проблемы со сном часто связывают с использованием смартфона перед сном: яркий экран подавляет выработку мелатонина, а бесконечная лента социальных сетей поддерживает возбуждение. Недосып усиливает тревожность, а тревожность снова ведёт к бесконтрольному скроллингу — замкнутый круг.

Интересные факты

  • Первый iPhone вышел в 2007 году — с этого момента смартфоны стали массовым явлением.
  • Более 5 миллиардов человек в мире ежедневно пользуются смартфонами.
  • По данным ВОЗ, за первый год пандемии уровень тревожности и депрессии вырос на 25%, и многие связывают это с ростом экранного времени.

Исторический контекст

  • 2010-е годы — рост исследований о влиянии смартфонов.
  • 2020 год — первое МРТ-исследование связи смартфонов и серого вещества.
  • 2024 год — "гниение мозга" признано словом года.
  • Сегодня — дискуссия о терминах и поиске долгосрочных данных.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Наука и техника
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Развод, рога и мягкое яйцо: Михаил Ширвиндт высказался об уходе молодой жены
Мясная правда звучит громче рекламы: вот почему рацион без баланса превращается в ошибку
Вечный драйв: эти авто начала 2000-х до сих пор дают фору миллионам современных машин
Финансовый прорыв: сколько заработает Роскомнадзор на новой инициативе
Секрет Мэри Берри: этот соус превратит обычный картофель в мундире в деликатес
Сирень молчит? Сделайте эти два среза после цветения — и шапки вернутся громче прежнего
Квартира может стоить дороже, чем написано в договоре: где прячутся лишние миллионы
Загадка тропиков: маленькое существо, которое отпугивает одним жестом — обезоруживает даже хищников
Тональный крем обещает заботу, но скрывает подвох: правда о средствах 2-в-1
Марс хранит больше следов: учёные нашли на Марсе условия, в которых жизнь могла возникать не один раз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.