Смартфоны и психика: правда ли, что телефон уменьшает активность мозга — и насколько это опасно

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для многих они — инструмент работы, общения и развлечений. Но всё чаще звучат тревожные слова о "гниении мозга", будто бы вызванном чрезмерным использованием гаджетов. Термин, популяризированный инфлюенсерами и СМИ, отражает реальную озабоченность: как постоянное пребывание в цифровом мире влияет на наш мозг и психику?

От мема к научной дискуссии

Фраза "гниение мозга" начиналась как шутка в интернете, но постепенно превратилась в обсуждаемый феномен. В 2024 году Оксфордский словарь признал её словом года, определив как "ухудшение психического состояния вследствие чрезмерного потребления тривиального контента".

Инфлюенсер Брендан Ру в июне написал пост, утверждая, что два и более часов "бездумного скроллинга" в день могут сокращать объём серого вещества в областях мозга, отвечающих за память и принятие решений. Его публикация сослалась на исследование 2020 года, проведённое с МРТ, где действительно выявили корреляцию между зависимостью от смартфона и уменьшением объёма серого вещества.

"Подобные посты не повысят осведомлённость и не будут способствовать ответственному потреблению", — пояснил нейробиолог Бен Беккер.

Что показывают исследования

Учёные из Гейдельбергского университета в 2020 году сравнили мозг 48 человек и обнаружили, что у тех, кто демонстрировал признаки зависимости от смартфона, некоторые зоны серого вещества были меньше. Эти области связаны с эмпатией, памятью и самоконтролем.

Однако результаты считаются предварительными: выборки малы, а сами исследования короткие. Учёные пока не могут однозначно сказать, что смартфоны вызывают изменения — возможно, уязвимость существовала изначально.

Советы шаг за шагом

Ограничьте пассивное скроллинг-сёрфинг время. Включите отчёты о времени за экраном и анализируйте статистику. Выделяйте часы "без телефона", особенно перед сном. Замените часть цифрового досуга активностями: прогулки, спорт, хобби. Разделяйте работу и отдых: используйте "режим концентрации" или блокировщики приложений.

А что если…

А что если смартфоны не только вредят, но и тренируют мозг? Например, использование приложений для изучения языков или цифрового искусства может стимулировать память и креативность. Вопрос в том, что именно мы делаем с экраном.

FAQ

Правда ли, что смартфоны уменьшают мозг?

Прямых доказательств нет. Есть лишь корреляции между изменениями серого вещества и интенсивным использованием.

Сколько можно сидеть в телефоне без вреда?

Единого стандарта нет. Рекомендуется ограничивать пассивное использование до 1-2 часов в день.

Можно ли "вылечиться" от смартфон-зависимости?

Да, помогает цифровая гигиена: режим концентрации, лимиты экранного времени и работа с психологом.

Мифы и правда

Миф: смартфоны разрушают мозг.

Правда: изменения мозга не всегда вредны — нейропластичность допускает и положительные адаптации.

Миф: "зависимость от смартфона" — признанный диагноз.

Правда: термин спорный, учёные пока не пришли к единому мнению.

Миф: если много сидишь в телефоне, значит, у тебя депрессия.

Правда: причинно-следственная связь не доказана.

Сон и психология

Проблемы со сном часто связывают с использованием смартфона перед сном: яркий экран подавляет выработку мелатонина, а бесконечная лента социальных сетей поддерживает возбуждение. Недосып усиливает тревожность, а тревожность снова ведёт к бесконтрольному скроллингу — замкнутый круг.

Интересные факты

Первый iPhone вышел в 2007 году — с этого момента смартфоны стали массовым явлением.

Более 5 миллиардов человек в мире ежедневно пользуются смартфонами.

По данным ВОЗ, за первый год пандемии уровень тревожности и депрессии вырос на 25%, и многие связывают это с ростом экранного времени.

Исторический контекст

2010-е годы — рост исследований о влиянии смартфонов.

2020 год — первое МРТ-исследование связи смартфонов и серого вещества.

2024 год — "гниение мозга" признано словом года.

Сегодня — дискуссия о терминах и поиске долгосрочных данных.

