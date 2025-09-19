Смартфоны и психика: правда ли, что телефон уменьшает активность мозга — и насколько это опасно

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для многих они — инструмент работы, общения и развлечений. Но всё чаще звучат тревожные слова о "гниении мозга", будто бы вызванном чрезмерным использованием гаджетов. Термин, популяризированный инфлюенсерами и СМИ, отражает реальную озабоченность: как постоянное пребывание в цифровом мире влияет на наш мозг и психику?
Фраза "гниение мозга" начиналась как шутка в интернете, но постепенно превратилась в обсуждаемый феномен. В 2024 году Оксфордский словарь признал её словом года, определив как "ухудшение психического состояния вследствие чрезмерного потребления тривиального контента".
Инфлюенсер Брендан Ру в июне написал пост, утверждая, что два и более часов "бездумного скроллинга" в день могут сокращать объём серого вещества в областях мозга, отвечающих за память и принятие решений. Его публикация сослалась на исследование 2020 года, проведённое с МРТ, где действительно выявили корреляцию между зависимостью от смартфона и уменьшением объёма серого вещества.
"Подобные посты не повысят осведомлённость и не будут способствовать ответственному потреблению", — пояснил нейробиолог Бен Беккер.
Учёные из Гейдельбергского университета в 2020 году сравнили мозг 48 человек и обнаружили, что у тех, кто демонстрировал признаки зависимости от смартфона, некоторые зоны серого вещества были меньше. Эти области связаны с эмпатией, памятью и самоконтролем.
Однако результаты считаются предварительными: выборки малы, а сами исследования короткие. Учёные пока не могут однозначно сказать, что смартфоны вызывают изменения — возможно, уязвимость существовала изначально.
А что если смартфоны не только вредят, но и тренируют мозг? Например, использование приложений для изучения языков или цифрового искусства может стимулировать память и креативность. Вопрос в том, что именно мы делаем с экраном.
Прямых доказательств нет. Есть лишь корреляции между изменениями серого вещества и интенсивным использованием.
Единого стандарта нет. Рекомендуется ограничивать пассивное использование до 1-2 часов в день.
Да, помогает цифровая гигиена: режим концентрации, лимиты экранного времени и работа с психологом.
Проблемы со сном часто связывают с использованием смартфона перед сном: яркий экран подавляет выработку мелатонина, а бесконечная лента социальных сетей поддерживает возбуждение. Недосып усиливает тревожность, а тревожность снова ведёт к бесконтрольному скроллингу — замкнутый круг.
Уточнения
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.
