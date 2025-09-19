Земля может оказаться в пустоте: блуждающие звёзды способны переписать судьбу человечества

Представить себе, что наша планета способна быть выброшенной из Солнечной системы или врезаться в Солнце, звучит как сюжет фантастического романа. Но в научных моделях астрономов подобные сценарии действительно рассматриваются. Поводом для таких обсуждений стали результаты нового исследования, опубликованного в журнале Icarus, где ученые смоделировали влияние пролетающих звезд на орбиты планет.

По современным расчетам, через 4-5 миллиардов лет Солнце расширится, превратится в красного гиганта и "поглотит" Землю. Однако есть и другой фактор — блуждающие звезды, проходящие недалеко от нашей системы. Они способны искажать орбиты планет и даже выбрасывать их за пределы гравитационного поля Солнца.

"Наше моделирование показывает, что изолированные модели Солнечной системы могут более чем на порядок недооценивать степень будущих светских орбитальных изменений наших планет-гигантов", — написали астрономы Натан Кайб и Шон Рэймонд.

Исследователи утверждают, что вероятность нестабильности выше, чем считалось ранее. Особенно под угрозой оказываются орбиты Меркурия и Плутона.

Планета Вероятность потери орбиты или выброса Комментарий Меркурий 50-80% Наиболее уязвимая планета из-за близости к Солнцу Плутон ~5% Стабильность может быть нарушена в течение 5 млрд лет Марс ~0,3% Возможен выброс или столкновение Земля ~0,2% Риск выше, чем считалось ранее Как человечеству готовиться Продолжать развивать астрономические наблюдения: телескопы нового поколения (например, JWST) позволяют отслеживать движение звезд. Создавать космические симуляции, учитывающие десятки тысяч сценариев прохождения звезд. Инвестировать в космические технологии — от систем раннего предупреждения до разработки межзвездных двигателей. Популяризировать космическое образование: чем больше людей понимают масштабы рисков, тем больше усилий вкладывается в их изучение. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: Игнорировать вероятность прохождения звезд.

Последствие: Планета может оказаться в зоне хаотических изменений орбит.

Альтернатива: Внедрение комплексных симуляций с учетом межзвездных объектов.

Ошибка: Считать Землю абсолютно стабильной.

Последствие: Недооценка рисков для будущих поколений.

Альтернатива: Развитие космических колоний (Луна, Марс) как запасных вариантов. Мифы и правда Миф: звезды редко пролетают мимо Солнца.

Правда: в космических масштабах это происходит регулярно.

Миф: вероятность выброса Земли равна нулю.

Правда: новые модели показывают шанс около 0,2%.

Миф: эти процессы грозят нам уже в ближайшее время.

Правда: речь идет о миллиардах лет. 3 интересных факта Международная космическая станция находится ближе к Земле, чем ближайшее побережье к "точке Немо" в океане — но звезды способны пройти еще ближе. Каждый миллион лет одна-две звезды подходят к Солнечной системе на расстояние менее 1 светового года. Вероятность выброса Земли мала, но выше, чем падение астероида, уничтожившего динозавров. Хотя вероятность выброса Земли из Солнечной системы или столкновения с другой планетой крайне мала, современные симуляции показывают, что риски нестабильности орбит недооценивались. Блуждающие звезды действительно способны изменить траектории планет, и хотя речь идет о процессах на миллиарды лет вперед, такие исследования помогают человечеству лучше понимать долгосрочные угрозы и искать пути подготовки к ним.