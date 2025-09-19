Земля может оказаться в пустоте: блуждающие звёзды способны переписать судьбу человечества

Представить себе, что наша планета способна быть выброшенной из Солнечной системы или врезаться в Солнце, звучит как сюжет фантастического романа. Но в научных моделях астрономов подобные сценарии действительно рассматриваются. Поводом для таких обсуждений стали результаты нового исследования, опубликованного в журнале Icarus, где ученые смоделировали влияние пролетающих звезд на орбиты планет.
По современным расчетам, через 4-5 миллиардов лет Солнце расширится, превратится в красного гиганта и "поглотит" Землю. Однако есть и другой фактор — блуждающие звезды, проходящие недалеко от нашей системы. Они способны искажать орбиты планет и даже выбрасывать их за пределы гравитационного поля Солнца.
"Наше моделирование показывает, что изолированные модели Солнечной системы могут более чем на порядок недооценивать степень будущих светских орбитальных изменений наших планет-гигантов", — написали астрономы Натан Кайб и Шон Рэймонд.
Исследователи утверждают, что вероятность нестабильности выше, чем считалось ранее. Особенно под угрозой оказываются орбиты Меркурия и Плутона.
|Планета
|Вероятность потери орбиты или выброса
|Комментарий
|Меркурий
|50-80%
|Наиболее уязвимая планета из-за близости к Солнцу
|Плутон
|~5%
|Стабильность может быть нарушена в течение 5 млрд лет
|Марс
|~0,3%
|Возможен выброс или столкновение
|Земля
|~0,2%
|Риск выше, чем считалось ранее
Ошибка: Игнорировать вероятность прохождения звезд.
Последствие: Планета может оказаться в зоне хаотических изменений орбит.
Альтернатива: Внедрение комплексных симуляций с учетом межзвездных объектов.
Ошибка: Считать Землю абсолютно стабильной.
Последствие: Недооценка рисков для будущих поколений.
Альтернатива: Развитие космических колоний (Луна, Марс) как запасных вариантов.
Миф: звезды редко пролетают мимо Солнца.
Правда: в космических масштабах это происходит регулярно.
Миф: вероятность выброса Земли равна нулю.
Правда: новые модели показывают шанс около 0,2%.
Миф: эти процессы грозят нам уже в ближайшее время.
Правда: речь идет о миллиардах лет.
Хотя вероятность выброса Земли из Солнечной системы или столкновения с другой планетой крайне мала, современные симуляции показывают, что риски нестабильности орбит недооценивались. Блуждающие звезды действительно способны изменить траектории планет, и хотя речь идет о процессах на миллиарды лет вперед, такие исследования помогают человечеству лучше понимать долгосрочные угрозы и искать пути подготовки к ним.
