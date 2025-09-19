Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зона, где человек лишний: тайна, которую скрывает южный Тихий океан — кладбище среди волн

3:51
Наука

В мире есть уголки, куда может попасть каждый — будь то туристические маршруты, природные парки или даже Антарктида, защищённая международными соглашениями. Но есть точка, до которой невозможно доплыть обычным путём и куда человек почти никогда не попадает. Речь идёт о загадочном месте в южной части Тихого океана — "точке Немо".

Океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Океан

Она настолько изолирована, что ближайшая суша находится более чем в 2700 километрах. Ирония в том, что Международная космическая станция, вращающаяся над Землёй на высоте около 416 километров, находится ближе к этой точке, чем любой материк или остров.

Точка Немо

Точное положение этого места вычислил в 1992 году инженер Хрвое Лукатела, используя компьютерное моделирование. Он определил координаты морского Полюса недоступности: 48°52,6′ ю. ш. и 123°23,6′ з. д.

Название "точка Немо" появилось не случайно. Оно отсылает к герою Жюля Верна — капитану Немо из романа "Двадцать тысяч лье под водой".

Самые удалённые места

Место Расстояние до ближайшей суши Особенность
Точка Немо >2700 км Полюс недоступности, "кладбище космических кораблей"
Остров Тристан-да-Кунья >2100 км Самое изолированное обитаемое место, населено ~250 человек
Антарктида (внутренние районы) >1500 км Экстремальные условия, международная охрана

Кладбище космических кораблей

Эта точка выбрана космическими агентствами для затопления спутников и станций, отслуживших свой срок. Здесь безопасно "хоронят" аппараты, чтобы они не угрожали населенным районам. На дне океана уже покоится более 260 объектов — от мелких спутников до массивных станций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что точка Немо — туристическое место.
  • Последствие: разочарование, невозможность физически добраться и опасность океанских маршрутов.
  • Альтернатива: виртуальное путешествие через карты и документальные фильмы о "кладбище спутников".

Представим, что кто-то смог бы оказаться в точке Немо. Его окружал бы океан без признаков жизни: здесь почти нет рыбы, лишь бактерии и редкие крабы. Воды бедны питательными веществами, а ветры не приносят органику. Это место можно назвать "океанической пустыней".

Мифы и правда

  • Миф: в точке Немо можно встретить космические станции на поверхности воды.

  • Правда: все аппараты затоплены и лежат на дне океана.

  • Миф: это место охраняется военными.

  • Правда: точка не имеет физической охраны — её защищает сама природа и изоляция.

  • Миф: сюда можно добраться на яхте.

  • Правда: на практике это слишком рискованно и экономически нецелесообразно.

3 интересных факта

  • Точка Немо ближе к космосу, чем к суше.
  • Некоторые спутники были затоплены специально, чтобы избежать загрязнения атмосферы.
  • Даже опытные моряки редко заходят в этот район — маршруты пролегают значительно севернее.

"Точка Немо" остаётся уникальным символом абсолютной изоляции на планете — место, куда человек вряд ли сможет попасть, но которое играет важную роль в освоении космоса, служа безопасным "кладбищем" для спутников и станций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
