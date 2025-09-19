Зона, где человек лишний: тайна, которую скрывает южный Тихий океан — кладбище среди волн

В мире есть уголки, куда может попасть каждый — будь то туристические маршруты, природные парки или даже Антарктида, защищённая международными соглашениями. Но есть точка, до которой невозможно доплыть обычным путём и куда человек почти никогда не попадает. Речь идёт о загадочном месте в южной части Тихого океана — "точке Немо".
Она настолько изолирована, что ближайшая суша находится более чем в 2700 километрах. Ирония в том, что Международная космическая станция, вращающаяся над Землёй на высоте около 416 километров, находится ближе к этой точке, чем любой материк или остров.
Точное положение этого места вычислил в 1992 году инженер Хрвое Лукатела, используя компьютерное моделирование. Он определил координаты морского Полюса недоступности: 48°52,6′ ю. ш. и 123°23,6′ з. д.
Название "точка Немо" появилось не случайно. Оно отсылает к герою Жюля Верна — капитану Немо из романа "Двадцать тысяч лье под водой".
|Место
|Расстояние до ближайшей суши
|Особенность
|Точка Немо
|>2700 км
|Полюс недоступности, "кладбище космических кораблей"
|Остров Тристан-да-Кунья
|>2100 км
|Самое изолированное обитаемое место, населено ~250 человек
|Антарктида (внутренние районы)
|>1500 км
|Экстремальные условия, международная охрана
Эта точка выбрана космическими агентствами для затопления спутников и станций, отслуживших свой срок. Здесь безопасно "хоронят" аппараты, чтобы они не угрожали населенным районам. На дне океана уже покоится более 260 объектов — от мелких спутников до массивных станций.
Представим, что кто-то смог бы оказаться в точке Немо. Его окружал бы океан без признаков жизни: здесь почти нет рыбы, лишь бактерии и редкие крабы. Воды бедны питательными веществами, а ветры не приносят органику. Это место можно назвать "океанической пустыней".
Миф: в точке Немо можно встретить космические станции на поверхности воды.
Правда: все аппараты затоплены и лежат на дне океана.
Миф: это место охраняется военными.
Правда: точка не имеет физической охраны — её защищает сама природа и изоляция.
Миф: сюда можно добраться на яхте.
Правда: на практике это слишком рискованно и экономически нецелесообразно.
"Точка Немо" остаётся уникальным символом абсолютной изоляции на планете — место, куда человек вряд ли сможет попасть, но которое играет важную роль в освоении космоса, служа безопасным "кладбищем" для спутников и станций.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.