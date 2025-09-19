Антарктида шепчет из глубин: звуки сквозь километры льда — тайна природы, ломающая законы физики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:00
Наука

Радиосигналы, зафиксированные в недрах антарктического льда, стали настоящим потрясением для научного сообщества. Эти аномалии, найденные благодаря оборудованию на воздушных шарах, поставили под сомнение привычные представления о физике элементарных частиц. Исследование, опубликованное в Physical Review Letters, уже называют одним из самых загадочных за последние годы.

ледники Антарктиды
Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ледники Антарктиды

Загадка под толщей льда

Антарктида давно считается лабораторией для учёных. Здесь фиксируются процессы, которые невозможно наблюдать в других уголках планеты. Но появление радиоволн из-под ледяной поверхности стало настоящим сюрпризом. Обычно подобные сигналы отражаются от слоя льда, но новые импульсы, по данным эксперимента ANITA, исходили будто бы из глубины.

"Радиоволны, которые мы обнаружили, находились под действительно выраженными углами, примерно на 30 градусов ниже поверхности льда", — сказала адъюнкт-профессор физики, астрономии и астрофизики Стефани Виссель.

По её словам, сигналы не похожи на нейтрино — частицы, которые обычно фиксируют подобные установки. Это значит, что речь может идти о неизвестных формах материи.

Сравнение: привычные нейтрино и аномальные сигналы

Параметр Нейтрино Аномальные волны в Антарктиде
Масса Практически нулевая Не определена
Источник Космические лучи Неизвестен
Поведение Проходят сквозь вещество без взаимодействия Фиксируются под углом, "невозможным" для нейтрино
Инструменты обнаружения Анита, подземные детекторы Те же установки, но результат не совпадает с ожиданиями
Научная интерпретация Подтвержденная модель физики частиц Пока необъяснимая аномалия, возможный след темной материи

Как работает эксперимент ANITA

Анита (Antarctic Impulsive Transient Antenna) — это набор антенн, прикрепленных к большим аэростатам. Аппаратура поднимается на высоту более 35 километров и фиксирует радиоволны, возникающие при столкновении космических лучей с атмосферой. Обычно в таких условиях рождаются нейтрино. Но зафиксированные под углом 30° импульсы не вписываются в привычные сценарии.

Процесс исследования

  1. Запускают воздушные шары с антеннами на высоту стратосферы.
  2. Фиксируют радиосигналы, возникающие в результате космических процессов.
  3. Сравнивают угол прихода волн с ожидаемыми параметрами нейтрино.
  4. Проводят моделирование, исключая отражения от поверхности льда.
  5. Проверяют гипотезы о возможном участии неизвестных частиц, включая кандидатов на роль тёмной материи.

Научное открытие

Если аномальные волны действительно связаны с новой формой материи, человечество может получить ключ к разгадке одного из главных секретов Вселенной. Тёмная материя, составляющая до 27% космоса, до сих пор не была напрямую зафиксирована. Возможно, именно антарктический лёд подарит шанс впервые "услышать" её проявления.

Плюсы и минусы гипотезы о новой материи

Плюсы Минусы
Возможность объяснить загадочные сигналы Отсутствие прямого подтверждения
Шанс приблизиться к пониманию устройства Вселенной Ограниченность экспериментов в условиях Антарктиды
Привлечение внимания к фундаментальной науке Высокая стоимость исследований
Уникальность данных, не имеющих аналогов Риск ошибочной интерпретации результатов

Мифы и правда

  • Миф: радиоволны подо льдом — ошибка оборудования.

  • Правда: данные подтверждены несколькими полетами Аниты.

  • Миф: речь идет о поломке датчиков.

  • Правда: проверка показала, что оборудование работало корректно.

  • Миф: аномальные сигналы — это отражения от льда.

  • Правда: угол прихода волн исключает такую возможность.

3 интересных факта

  • В любой момент времени через тело человека проходят миллиарды нейтрино.
  • Даже самые мощные телескопы не могут "увидеть" процессы, скрытые за плотными облаками материи, а нейтрино — могут.
  • Антарктида считается одним из лучших мест на Земле для изучения космических лучей благодаря чистоте атмосферы и обширным ледяным полям.

Загадочные радиосигналы, зафиксированные в Антарктиде, поставили перед наукой вопросы, на которые пока нет ответа. Эти импульсы не объясняются привычной физикой элементарных частиц и, возможно, указывают на существование неизвестных форм материи. Открытие может стать важным шагом в понимании устройства Вселенной и роли тёмной материи, однако для подтверждения гипотезы потребуется ещё много лет исследований и экспериментов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
