Марс хранит больше следов: учёные нашли на Марсе условия, в которых жизнь могла возникать не один раз

Марс уже много десятилетий привлекает внимание учёных. Вопрос о том, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете, остаётся одним из главных в планетологии. Недавнее исследование, выполненное с помощью марсохода NASA Perseverance, добавило новые аргументы в пользу того, что в кратере Езеро неоднократно существовали условия, благоприятные для живых организмов.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вода как ключ к жизни

По данным Journal of Geophysical Research: Planets, исследователи проанализировали геохимические измерения, сделанные с помощью прибора PIXL. Этот инструмент позволяет буквально "просвечивать" марсианские породы рентгеновскими лучами и фиксировать их состав. Для обработки данных применялся алгоритм MIST, разработанный в Университете Райса.

В результате команда выявила 24 типа минералов, которые сформировались в разные эпохи при взаимодействии вулканических пород с жидкой водой. Каждый набор минералов отражает уникальные условия: температуру, кислотность и химический состав среды.

Три типа взаимодействия с водой

Учёные выделили три основных категории минеральных образований:

  • Горячие кислые жидкости. Обнаружены гриналит, хизингерит и ферроалюмоселадонит. Эти минералы указывают на высокотемпературные и кислые условия. По аналогии с Землёй, такие среды менее пригодны для жизни, хотя экстремофилы могут существовать даже в кислотных бассейнах Йеллоустоуна.

"Эти жаркие, кислые условия были бы самыми сложными для жизни", — сказала ассистент-профессор Райсского университета Кирстен Сибах.

  • Нейтральные умеренные жидкости. Миннесотаит и клиноптилолит указывают на более мягкие условия с нейтральным pH. Такие минералы встречаются и внизу кратера, и в веерообразных отложениях.
  • Щёлочные низкотемпературные жидкости. Сепиолит — минерал, который на Земле формируется в щёлочной среде при умеренных температурах. Его широкое распространение в разных слоях кратера подтверждает, что обширные районы Езеро были когда-то обитаемыми.

Советы шаг за шагом: как читают минералы

  1. Сначала фиксируется химический состав породы с помощью PIXL.
  2. Далее алгоритм MIST сопоставляет данные с базой земных минералов.
  3. Для каждого результата рассчитывается уровень достоверности.
  4. Учёные интерпретируют данные в контексте температуры, кислотности и геологии.
  5. Делается вывод о том, какие условия существовали в прошлом.

А что если…

А что если вода на Марсе появлялась не один раз, а в разные эпохи? Это означает, что шансы на существование жизни могли возникать многократно. Даже если ранние условия были неблагоприятны, позже формировались более щадящие среды.

FAQ

Что такое кратер Езеро?

Это древнее озеро на Марсе, выбранное местом посадки Perseverance из-за богатой геологической истории.

Почему минералы важны?

Они фиксируют условия, в которых формировались, и помогают понять климат прошлого.

Можно ли говорить о жизни на Марсе?

Пока речь идёт о потенциальной обитаемости. Прямых доказательств жизни нет.

Мифы и правда

  • Миф: отсутствие воды сегодня означает, что её не было никогда.
    Правда: вода неоднократно присутствовала на Марсе и оставила следы в минералах.
  • Миф: раз на Марсе были кислые воды, жизни там быть не могло.
    Правда: на Земле экстремофилы выживают даже в горячих кислотных источниках.
  • Миф: Perseverance ищет только микробов.
    Правда: главная цель — собрать образцы для будущего анализа на Земле.

Исторический контекст

  • 1970-е — первые намёки на существование воды на Марсе с орбитальных снимков.
  • 2004 год — миссия Opportunity подтвердила наличие гидратированных минералов.
  • 2021 год — Perseverance сел в кратер Езеро.
  • 2023-2024 годы — получены самые детальные геохимические данные.

Интересные факты

  1. Perseverance оснащён 23 камерами — это рекорд среди всех марсоходов.
  2. Алгоритм MIST сравнивает минералы по стехиометрии, что делает его уникальным для планетных исследований.
  3. Кратер Езеро когда-то был озером диаметром 45 километров.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
