Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян

В Telegram зафиксированы случаи мошеннических каналов, маскирующихся под официальные ресурсы департамента социального развития Тюменской области.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Аферисты создают фальшивые аккаунты ботов, используя имена реальных сотрудников департамента, и ведут обманную переписку, создавая видимость подлинного общения. Фактически, жертва взаимодействует только с одним реальным участником чата — мошенником, пишет tmn.aif.ru.

Представляясь сотрудниками государственных структур, злоумышленники склоняют граждан к "оцифровке данных для сохранения стажа" через фиктивный бот "Госуслуг". Аналогичные мошеннические схемы используются и от имени других государственных учреждений.

В департаменте подчеркивают опасность перехода по сомнительным ссылкам, предупреждая о риске компрометации личной информации и финансовых активов. Государственные органы не запрашивают конфиденциальные данные или коды подтверждения у граждан посредством социальных сетей и мессенджеров.