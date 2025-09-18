Ваш стаж под угрозой: как фиктивные боты Госуслуг обманывают доверчивых россиян

В Telegram зафиксированы случаи мошеннических каналов, маскирующихся под официальные ресурсы департамента социального развития Тюменской области.
Аферисты создают фальшивые аккаунты ботов, используя имена реальных сотрудников департамента, и ведут обманную переписку, создавая видимость подлинного общения. Фактически, жертва взаимодействует только с одним реальным участником чата — мошенником, пишет tmn.aif.ru.
Представляясь сотрудниками государственных структур, злоумышленники склоняют граждан к "оцифровке данных для сохранения стажа" через фиктивный бот "Госуслуг". Аналогичные мошеннические схемы используются и от имени других государственных учреждений.
В департаменте подчеркивают опасность перехода по сомнительным ссылкам, предупреждая о риске компрометации личной информации и финансовых активов. Государственные органы не запрашивают конфиденциальные данные или коды подтверждения у граждан посредством социальных сетей и мессенджеров.
