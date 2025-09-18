Миллионы лет молчания: скелет, напоминающий дельфина, найден в пустыне

В перуанской пустыне Окуках, где миллионы лет плескались волны океана, обнаружены древние окаменелые останки существа, отдаленно напоминающего современного дельфина. Возраст находки, по предварительным оценкам, составляет от 8 до 12 миллионов лет.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория палеонтолога

Перуанские палеонтологи представили общественности этот уникальный скелет. Пустыня Окуках, расположенная к югу от Лимы, долгое время служила дном океана, на протяжении примерно 45 миллионов лет.

По словам палеонтолога Марио Урбины, это место было идеальным "роддомом" для морских обитателей, благодаря гористой местности, защищавшей от сильных течений.

Ученые из Государственного геологического института Перу (INGEMET) подчёркивают, что данная находка имеет огромное значение для понимания древней географии региона и изменений береговой линии на протяжении тысячелетий.