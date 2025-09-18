В Госдуме объяснили опасность применения ИИ в школах

Использование нейросетей в образовательной сфере может быть опасным для учащихся и учителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по просвещению, депутат Государственной Думы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок и искусственный интеллект

По его словам, современные системы искусственного интеллекта пока не обладают настоящим интеллектом, и их функции часто неправильно интерпретируют.

"Привычное сокращение ИИ сейчас означает не искусственный интеллект, а имитатор интеллекта", — пояснил эксперт.

Вассерман также рассказал, чем отличается настоящий интеллект от имитатора.

"Настоящий интеллект способен самостоятельно учиться, ставить цели и оценивать результаты. Современные системы обучаются на наборах данных, подготовленных людьми, а задачи перед ними ставят и оценивают тоже люди", — подчеркнул депутат.

Он предупредил о негативных последствиях применения таких технологий в образовательной среде.

"Уже доказано, что люди, часто полагающиеся на имитаторы вместо самостоятельного решения задач, постепенно теряют собственный интеллект и начинают справляться с ними хуже, чем раньше. Применение имитаторов в образовании — это опасно для учеников и учителей. Все, что можно и нужно делать с этими системами, — ограничивать их использование любыми доступными средствами", — заключил Вассерман.