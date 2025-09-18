Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:51
Наука

На дне у берегов Мадагаскара археологи подтвердили находку, которая уже считается одной из самых значимых за последние десятилетия. После многолетних исследований удалось установить, что останки принадлежат португальскому кораблю "Носса-Сеньора-ду-Кабу". Судно было атаковано пиратами в начале XVIII века, и часть его груза сохранилась до наших дней.

затонувший корабль
Фото: https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
затонувший корабль

История корабля и его судьба

Корабль выполнял рейс из Гоа в Лиссабон. На борту находились не только колониальные чиновники, включая вице-короля и архиепископа, но и около двух сотен рабов. Груз включал ценные артефакты, изготовленные в Индии: резные фигурки, предметы религиозного культа, украшения из дерева и слоновой кости.

Во время путешествия судно попало в сильный шторм, лишилось части артиллерии и стало лёгкой добычей. 8 апреля 1721 года корабль был атакован и захвачен у берегов Реюньона. Среди пиратов выделялся Оливье Левассер по прозвищу "Стервятник". Сопротивление экипажа оказалось слабым, и судно вскоре оказалось в руках каперов.

"Эти артефакты были сделаны в Гоа, центре португальской колонии в Индии", — пояснил соучредитель исследовательского центра Брэндон Клиффорд.

Место находки

Артефакты подняты в акватории острова Нуси Бораха, известного как Иль-Сент-Мари. Этот регион в XVIII веке служил пристанищем для множества европейских пиратов. Исследователи отметили, что здесь почти отсутствовало колониальное управление, поэтому укрыться от преследователей было просто.

В ходе экспедиции специалисты обнаружили более 3300 предметов, включая мемориальную доску из слоновой кости с золотыми буквами "INRI". Многие находки сохранились в хорошем состоянии, что позволило дополнить картину событий трёхсотлетней давности.

Сравнение: археологические находки в Индийском океане

Район Характер находок Период Значимость
Нуси Бораха (Мадагаскар) Артефакты из дерева, слоновой кости, религиозные символы XVIII век Подтверждение пиратских нападений
Реюньон Фрагменты обшивки кораблей, пушки XVII-XVIII века Свидетельства морских боёв
Мозамбикский пролив Монеты, керамика, оружие XV-XVI века Торговые маршруты и колониальные связи

Советы шаг за шагом: как проходят подводные исследования

  1. Используется гидролокатор для сканирования морского дна.

  2. Археологи фиксируют координаты и проверяют возможные скопления балластных камней.

  3. С помощью дайвинга и специализированных роботов проводится осмотр.

  4. Находки аккуратно извлекаются и маркируются.

  5. Предметы проходят консервацию и реставрацию в лаборатории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Подъём артефактов без консервации.

  • Последствие: Быстрое разрушение предметов при контакте с воздухом.

  • Альтернатива: Использование специальных контейнеров и растворов для сохранения находок.

  • Ошибка: Игнорирование погодных условий.

  • Последствие: Срыв экспедиции и повреждение оборудования.

  • Альтернатива: Планирование выхода в море по метеопрогнозам и оснащение экспедиции современными датчиками.

А что если…

Что если в акватории будут подняты и другие суда? По предварительным данным, в этой гавани лежат как минимум четыре пиратских корабля. Их изучение способно дать новые сведения о торговых маршрутах, жизни пиратских команд и колониальной политике Европы в Индийском океане.

Плюсы и минусы экспедиций

Плюсы Минусы
Пополнение музейных коллекций Высокие затраты на оборудование
Новые знания о "золотом веке пиратства" Риски для здоровья дайверов
Возможность развития туризма Сложности с сохранением находок

FAQ

Сколько стоит современная подводная экспедиция?
Стоимость может достигать нескольких миллионов долларов с учётом оборудования, специалистов и логистики.

Что находят чаще всего?
Фрагменты корабельной обшивки, пушки, балластные камни, керамику и монеты.

Как понять, что судно именно пиратское?
Обычно это указывает вооружение, характер груза, а также исторические документы, подтверждающие нападение.

Мифы и правда

  • Миф: Все пиратские клады зарыты на суше.

  • Правда: Большая часть сокровищ осталась на затонувших кораблях.

  • Миф: Пиратские суда всегда тонули после боёв.

  • Правда: Многие из них использовались годами и уходили под воду из-за штормов или износа.

Интересные факты

  1. Пираты на Мадагаскаре часто вступали в союзы с местными жителями и обменивали добычу на еду и укрытие.

  2. Некоторые капитаны создавали собственные "кодексы чести", регулируя жизнь экипажа.

  3. Археологи применяют 3D-моделирование для реконструкции внешнего вида кораблей.

Исторический контекст

Золотой век пиратства охватывал конец XVII — начало XVIII века. Европейские империи активно расширяли торговые пути, а моряки, оказавшиеся вне закона, использовали слабость колониальной администрации в отдалённых регионах. Мадагаскар, благодаря своим бухтам и удалённости, стал одним из главных центров пиратской активности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
