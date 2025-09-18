Пиратская добыча не ушла на дно: находка у Мадагаскара меняет историю морских сражений

На дне у берегов Мадагаскара археологи подтвердили находку, которая уже считается одной из самых значимых за последние десятилетия. После многолетних исследований удалось установить, что останки принадлежат португальскому кораблю "Носса-Сеньора-ду-Кабу". Судно было атаковано пиратами в начале XVIII века, и часть его груза сохранилась до наших дней.
Корабль выполнял рейс из Гоа в Лиссабон. На борту находились не только колониальные чиновники, включая вице-короля и архиепископа, но и около двух сотен рабов. Груз включал ценные артефакты, изготовленные в Индии: резные фигурки, предметы религиозного культа, украшения из дерева и слоновой кости.
Во время путешествия судно попало в сильный шторм, лишилось части артиллерии и стало лёгкой добычей. 8 апреля 1721 года корабль был атакован и захвачен у берегов Реюньона. Среди пиратов выделялся Оливье Левассер по прозвищу "Стервятник". Сопротивление экипажа оказалось слабым, и судно вскоре оказалось в руках каперов.
"Эти артефакты были сделаны в Гоа, центре португальской колонии в Индии", — пояснил соучредитель исследовательского центра Брэндон Клиффорд.
Артефакты подняты в акватории острова Нуси Бораха, известного как Иль-Сент-Мари. Этот регион в XVIII веке служил пристанищем для множества европейских пиратов. Исследователи отметили, что здесь почти отсутствовало колониальное управление, поэтому укрыться от преследователей было просто.
В ходе экспедиции специалисты обнаружили более 3300 предметов, включая мемориальную доску из слоновой кости с золотыми буквами "INRI". Многие находки сохранились в хорошем состоянии, что позволило дополнить картину событий трёхсотлетней давности.
|Район
|Характер находок
|Период
|Значимость
|Нуси Бораха (Мадагаскар)
|Артефакты из дерева, слоновой кости, религиозные символы
|XVIII век
|Подтверждение пиратских нападений
|Реюньон
|Фрагменты обшивки кораблей, пушки
|XVII-XVIII века
|Свидетельства морских боёв
|Мозамбикский пролив
|Монеты, керамика, оружие
|XV-XVI века
|Торговые маршруты и колониальные связи
Используется гидролокатор для сканирования морского дна.
Археологи фиксируют координаты и проверяют возможные скопления балластных камней.
С помощью дайвинга и специализированных роботов проводится осмотр.
Находки аккуратно извлекаются и маркируются.
Предметы проходят консервацию и реставрацию в лаборатории.
Ошибка: Подъём артефактов без консервации.
Последствие: Быстрое разрушение предметов при контакте с воздухом.
Альтернатива: Использование специальных контейнеров и растворов для сохранения находок.
Ошибка: Игнорирование погодных условий.
Последствие: Срыв экспедиции и повреждение оборудования.
Альтернатива: Планирование выхода в море по метеопрогнозам и оснащение экспедиции современными датчиками.
Что если в акватории будут подняты и другие суда? По предварительным данным, в этой гавани лежат как минимум четыре пиратских корабля. Их изучение способно дать новые сведения о торговых маршрутах, жизни пиратских команд и колониальной политике Европы в Индийском океане.
|Плюсы
|Минусы
|Пополнение музейных коллекций
|Высокие затраты на оборудование
|Новые знания о "золотом веке пиратства"
|Риски для здоровья дайверов
|Возможность развития туризма
|Сложности с сохранением находок
Сколько стоит современная подводная экспедиция?
Стоимость может достигать нескольких миллионов долларов с учётом оборудования, специалистов и логистики.
Что находят чаще всего?
Фрагменты корабельной обшивки, пушки, балластные камни, керамику и монеты.
Как понять, что судно именно пиратское?
Обычно это указывает вооружение, характер груза, а также исторические документы, подтверждающие нападение.
Миф: Все пиратские клады зарыты на суше.
Правда: Большая часть сокровищ осталась на затонувших кораблях.
Миф: Пиратские суда всегда тонули после боёв.
Правда: Многие из них использовались годами и уходили под воду из-за штормов или износа.
Пираты на Мадагаскаре часто вступали в союзы с местными жителями и обменивали добычу на еду и укрытие.
Некоторые капитаны создавали собственные "кодексы чести", регулируя жизнь экипажа.
Археологи применяют 3D-моделирование для реконструкции внешнего вида кораблей.
Золотой век пиратства охватывал конец XVII — начало XVIII века. Европейские империи активно расширяли торговые пути, а моряки, оказавшиеся вне закона, использовали слабость колониальной администрации в отдалённых регионах. Мадагаскар, благодаря своим бухтам и удалённости, стал одним из главных центров пиратской активности.
